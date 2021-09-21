لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة

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دائما ما تثير القهوة الجدل خاصة بين عشاقها، ودائماً ما يدور النقاش حول العدد الأمثل لفناجين القهوة كل يوم، وأي كمية تعد مفيدة للصحة، وأي حد تصبح القهوة فيه خطراً على الصحة. أسئلة كثيرة تراود عشاق القهوة. وهنا سنركز على الوقت الأنسب والأمثل لاحتساء القهوة.

خبيرة التغذية الروسية إيرينا ليزون قالت إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، محذرة من شرب القهوة على معدة خاوية.

وأفادت الطبيبة بالشرح بأن القهوة "تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلا للعشاء أيضا، إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارا للوجبات الخفيفة، إذا اخترت مثلا بينها وبين رغيف الخبز. سنقلل من الجوع وسيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة أو إجهاد خلال اليوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم".