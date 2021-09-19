هكذا علق فاوتشي على قرار جرعة لقاح كورونا الثالثة

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دافع مستشار البيت الأبيض، وكبير خبراء الأوبئة، الطبيب أنتوني فاوتشي، عن الخطة التي كان قد أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتلقيح الأميركيين بجرعة معززة ضد كورونا خلال شهر سبتمبر.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" الأحد، بعد توصيات لجنة استشارية في إدارة الغذاء والدواء بمنح هذه الجرعة المعززة لفئات معينة فقط، إن هذه التوصيات قد تتغير مع توافر المزيد من البيانات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الموافقة على لقاح للأطفال أقل من 12 عاما سيكون هذا الخريف خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

وكشف فاوتشي أن خطة البيت الأبيض كانت تقول أنه يجب الاستعداد للقيام بمنح الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة خلال سبتمبر فور اتخاذ القرار "وهذا ليس بالأمر المحير أو المفاجئ، فقد احتجنا لتحديد تاريخ معين من أجل الاستعداد لنشر اللقاح، وكل ذلك يبقى بانتظار قرار إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها".

واعتبرت "أيه بي سي" أن تحديد تاريخ 20 سبتمبر لبدء منح الجرعات الثالثة وفق خطة البيت الأبيض، أمرا سابقا لآوانه ومربكا للناس.

ورد فاوتشي على ذلك بقوله " إن هذه هي الأشياء التي عندما تتخذ ليست من القرارات التي تتخذ لتنفذ في اليوم التالي مباشرة، وهذا ما يحتاج الناس إلى فهمه في البلاد".

وأعرب فاوتشي عن عدم شعوره بخيبة أمل مشيرا إلى أن العملية المنشودة نجحت في أهدافها.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركيية أخيرا على منح الجرعات المعززة من لقاح كورونا فايزر لفئات محددة، لمن أعمارهم تجاوزت الـ 65 عاما.

وكانت شركة فايزر قد طلبت منحها الموافقة على إعطاء جرعات معززة لمن أعمارهم فوق الـ 16 عاما.

ورفضت اللجنة الموافقة عل منح هذه اللقاحات للجميع وذلك لـ"نقص بيانات السلامة" فيما يتعلق بالجرعات المعززة، وأثار بعضهم شكوكا حول منحها للجميع وأشاروا إلى أنها يجب أن تستهدف جماعات محددة فقط، بحسب تقرير نشرته مؤسسة "بي بي أس نيوز".

ووافقت اللجنة على منح الجرعات المعززة لفئة الأشخاص "الأكثر عرضة لخطر الفيروس"، أو من لديهم أمراض مستعصية.

وسيحتاج موضوع اللقاحات المعززة إلى موافقات أيضا من مراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها " سي دي سي "، والتي يتوقع أن يتم بحثها الأربعاء المقبل، حيث يوقع أيضا الموافقة على منحها لكبار السن، وسكان دور رعاية المسنين، وأولئك الذين يعملون في "الخطوط الأمامة" في مجالات الرعاية الصحية.

وستنظر "أف دي أيه" و"سي دي سي" خلال الأيام المقبلة في طلبات منح الحاصلين على لقاحات جونسون أند جونسون وموديرنا على جرعات معززة.