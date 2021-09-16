لصحة جيدة ووزن مثالي في زمن الجائحة .. 5 توابل هندية

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مع تزايد الوعي باللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي، بدأ الكثيرون في اتباع أنظمة غذائية صحية جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على وزن مناسب للجسم.

بحسب ما نشره موقع India.com، تؤدي زيادة الوزن في الواقع إلى العديد من المضاعفات الصحية، على وجه الخصوص في زمن جائحة كورونا، التي أثبتت ضرورة الحفاظ على صحة جيدة ووزن مناسب للنجاة من العدوى والحالات الشديدة لكوفيد-19.

يلجأ الكثيرون إلى الحمية القاسية بل يلجأون لتطبيق بعض الأفكار الخاطئة بل البدع لإنقاص الوزن بسرعة؛ والتي لا تكون خيارًا صحيًا في سوادها الأعظم. في المقابل، ينصح خبراء تغذية من الهند بأنه يمكن تضمين بعض خيارات الطعام الصحي للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، مع الاستفادة بالتوابل التي تساعد على تحسين الصحة وتسهم في إنقاص الوزن الزائد، كما يلي:

1. القرفة

تساعد القرفة على إنقاص الوزن بسرعة، علاوة على أنها مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.

يؤدي إضافة ملعقة صغيرة من القرفة للوجبات الغذائية إلى زيادة معدل الأيض ومن ثم يتم حرق الدهون بوتيرة أعلى.

2. شمر

يشير الخبراء أيضا إلى أن الشمر من التوابل الهندية، التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. وبصرف النظر عن كونه غنيًا بالفيتامينات مثل A وC وD، فإن شاي الشمر يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي

3. نبات الحلبة

يمكن أن تساعد الحلبة في قمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام أيضًا بسبب محتواها من الألياف الطبيعية. يعتقد الخبراء أن الحلبة يمكن أن تساعد على تقليل تراكم الدهون الغذائية والسعرات الحرارية في الجسم. وثبت أن ألياف الحلبة تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع.

4. الهيل

إن تناول الهيل بالماء الدافئ ليلاً يساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي. يحتوي الهيل على مكونات أساسية مثل الميلاتونين الضروري لزيادة معدل التمثيل الغذائي. مع ارتفاع معدل الأيض، يبدأ الجسم بالتخلص من الدهون بشكل أسرع وتعزيز مستويات الطاقة والنشاط.

5. فلفل أسود

ينصح الخبراء بإضافة قليل من الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر وشربه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. يمكنك أيضًا مضغ 3 إلى 4 حبات فلفل أسود في الصباح وشرب كوب من الماء الدافئ. يحتوي الفلفل الأسود على نسبة عالية من المغذيات النباتية التي تساهم في تدمير الدهون الزائدة.