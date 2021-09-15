فقدان حاسة الذوق: الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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فقدان حاسة الذوق (Ageusia). أصبح في الآونة الأخيرة من الأعراض الشائعة إلى جانب الخشام (فقدان حاسة الشم) لفيروس كورونا Covid 19. قد تنخفض حاسة الذوق أو تتغير عند بعض المرضى أما البعض الآخر فلن يشعرون به.

غالبًا ما يؤدي فقدان حاسة الشم إلى فقدان حاسة الذوق، ومع ذلك، يمكن أن يكون فقدان حاسة الذوق موجودًا بدون فقدان حاسة الشم. سيفقد ما يصل إلى 60٪ من مرضى كورونا قدرتهم على الشم، ولكن فقدان حاسة الذوق من دون فقدان حاسة الشم قد لا تكون مرتبطة بفيروس Covid 19.

هناك أسباب عديدة لفقدان حاسة الذوق مثلاً العمر، الأنفلونزا، إلتهاب الأنف بدون حساسية، السليلة (بوليب)، إصابة في الرأس، الإرتجاع، فرض استهلاك التبغ، متلازمة شوغرن، ألزهايمر، وباركنسون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى فقدانك لحاسة الذوق.

من أجل فهم أفضل، يجب أن نعرف أن هناك أنواع رئيسية للمذاق: حلو ، حامض ، مالح ، مر ولذيذ. تلعب الأعصاب 5 و 7 و 9 و 10 دورًا في الحركة والذوق.

إن الجزء الخلفي من اللسان أكثر حساسية للمذاق المر، في حين أن طرف اللسان حساس للمذاق الحلو (حتى 10000 براعم ذوقية التي تتغير كل أسبوعين).

لهذا السبب يجب على الطبيب التحقق من سبب فقدان حاسة الذوق لديك وسيطلب فحص فيتامين 12 وحمض الفوليك و الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH)والزنك .

بالإضافة إلى ذلك ، يلعب لعاب الفم دورًا مهمًا في تعطيل البكتيريا ، وإجراء إفراز الأنسولين ، والهضم (إنزيم الأميلاز).

تابع مع طبيبك من أجل الحصول على أفضل علاج ، من خلال استهداف السبب الرئيسي وراء فقدانك حاسة الذوق.