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9 نصائح تنسف أساطير شائعة حول الأطعمة التي تؤدي للسمنة

15
SEPTEMBER
2021
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يعد نوع الطعام أمرًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ولكن تكمن المشكلة في أن هناك الكثير من المعلومات المتضاربة أو المضللة حول "كيفية إنقاص الوزن".
 
بحسب ما نشره موقع Only My Health، يقول البعض إنه يمكن أن يتم إنقاص الوزن عن طريق تناول عدة وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم، وفي الوقت نفسه يرى البعض أن الصيام المتقطع لا يفيد.
 
 
ويقول البعض إن الموز يمكن أن يؤدي إلى السمنة، بينما يعتبره البعض الآخر طعامًا مفيدًا. وينصح البعض باستبدال الملح العادي بملح الهيمالايا الوردي، بينما يحرص البعض الآخر على تقليل الغلوتين تمامًا.
 
لتوضيح بعض الالتباس ووضع الأمور في نصابها، تقدم اختصاصية التغذية العلاجية دكتور سريماثي فينكاترامان، نصائحها قائلة: يجب ألا تتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا أو أي نظام غذائي مبتدع لأن ما يناسب الآخرين ربما لا يناسبك، وجل ما ينبغي عليك فعله هو أن تستمع لاحتياجات جسمك وتحديد ما يناسبه.
 
وقالت دكتور فينكاترامان: تذكر أنه لا يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع وجميع الأحجام جميلة. ولا يجب أن تسعى لفقد الوزن لسبب سوى أن تكون بصحة أفضل، ويجب دائمًا استشارة اختصاصي تغذية قبل البدء في أي حمية غذائية. وفيما يلي تصحيح لبعض المعلومات الشائعة والخاطئة في نفس الوقت:
 
1. تناول الماء الدافئ مع الليمون و/أو العسل صباحًا
تقول دكتور فينكاترامان إن تناول الماء الدافئ مع الليمون أو العسل صباحًا لا يقلل الدهون بل يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي على المدى الطويل. وتوضح في نفس الوقت أنه لتقليل بعض السعرات الحرارية عن طريق استبدال الشاي أو القهوة في الصباح يمكن تناول الماء الفاتر وليس الدافئ أو الساخن.
 
 
2. الحليب بالموز
توضح دكتور فينكاترامان أن الموز لا يسبب السمنة وأنه غذاء صحي كثيف الطاقة وغني بالبوتاسيوم والبكتيريا المفيدة، لذا فهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي. ويعد تناول الموز مع الحليب أمرًا شائعًا ويمكن أن يضاف إليه "التوت والتفاح والمكسرات إلى جانب الحبوب الكاملة في الصباح".
 
3. الأرز الأبيض
إن الأرز غني بالنشا ولكنه يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبات الكثيرين. وتنصح دكتور فينكاترامان بتناول أرز غير مصقول، أو إذا كان المتاح هو الأرز الأبيض فينبغي موازنته بالخضراوات، وتحديدًا أن يتم تناول الأرز بنسبة 1: 3، أي لكل كوب أرز يتم تناول 3 أكواب من الخضراوات غير النشوية.
 
4. ملح الهيمالايا الوردي
ترى دكتور فينكاترامان أن الملح العادي جيد طالما أنه لا يتم تجاوز الاستهلاك اليومي البالغ 5 غرامات/اليوم أو ملعقة صغيرة، على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية WHO. كما أن ملح الهيمالايا الوردي غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والتي ربما لا تكون مناسبة لبعض الحالات الطبية. وفي كل الأحوال، إن تناول أكثر من 5 غرامات من أي نوع ملح في اليوم يضر بالصحة.
 
 
5. الغلوتين
تقول دكتور فينكاترامان إن الغلوتين ضار فقط إذا كان الشخص يعاني من حساسية الغلوتين أو تم تشخيص إصابته بمرض الاضطرابات الهضمية، وهو مرض يسببه الغلوتين ويمكن أن يتلف الأمعاء الدقيقة. فإذا لم يكن الشخص يعاني من هذه الحالات الصحية، فلا بأس من تناول الغلوتين.
 
6. تقليل الدهون والكربوهيدرات
ترى دكتور فينكاترامان أن تقليل تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة، الموجودة في الأطعمة المقلية، هي الصياغة الأكثر دقة، لأنها مليئة بالسعرات الحرارية. وينطبق الأمر نفسه على الكربوهيدرات، حيث إن الصحيح هو التقليل من الدقيق المكرر والخبز الأبيض والأرز المصقول.
 
وتؤكد دكتور فينكاترامان أن الطريقة الصحيحة لفقدان الوزن تتمثل في اتباع نظام غذائي متوازن وحرق سعرات حرارية أكثر مما يتم استهلاكه.
 
7. تجنب صفار البيض
تنصح دكتور فينكاترامان بتناول البيض كاملًا، أي بياضه وصفاره، لأنه غذاء صحي للغاية. إن البيض مصدر غني للبروتينات ويحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن.
 
8. سكر النخيل
تقول دكتور فينكاترامان يعلم الجميع أن هناك تأثيرا سلبيا للسكر المكرر على جسم الإنسان، ولكن ثبت أيضًا أن التحلية الاصطناعية مثل الأسبارتام لها تأثير ضار على بكتيريا الأمعاء المفيدة، التي يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل، لذا، فإنه من الأفضل أن يتم تناول سكر النخيل باعتدال.
 
9. وجبات صغيرة على مدار اليوم
تقول دكتور فينكاترامان: إنه في خطة الأكل الصحي، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. وتكرر أنه لا يمكن أن يكون وزن الشخص زائدًا وأن يكون بصحة جيدة ولا يعني في الوقت نفسه أن يكون الشخص بصحة جيدة دائمًا لمجرد أنه نحيف.
 
وتوضح أنه لا يُنصح بزيادة الوزن لأنها ربما تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية. في نفس الوقت لا يوجد وزن مثالي لأن الأمر يرتبط بتركيبة وطبيعة الجسم.
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