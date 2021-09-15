مراجعة "حظر الحشيش" على الرياضيين.. هل يُسمح به قريبا؟

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قررت مجموعة استشارية تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، مراجعة لائحة حظر تعاطي القنب (الحشيش) على الرياضيين، في خطوة تأتي بعد إيقاف العداءة الأميركية شاكيري ريتشاردسون وغيابها عن أولمبياد طوكيو بسبب إيجابية عينتها بهذه المادة.

وقالت "وادا"، الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل هذه المجموعة العلمية العام المقبل، كما أكدت أنه سيحظر تعاطي القنب في المسابقات خلال الوقت الحالي، وسيستمر ذلك خلال 2022 أيضا.

وجاءت عينة ريتشاردسون إيجابية بالقنب خلال التصفيات الأميركية المؤهلة للألعاب في يونيو الماضي، مما تسبب في إلغاء نتائجها، وعوقبت بالإيقاف لمدة شهر.

وقالت العداءة البالغ عمرها 21 عاما، التي كانت مرشحة بقوة لتنافس على لقب سباق 100 متر، إنها استعانت بالقنب بالفعل للتعامل مع وفاة والدتها.

وتسبب إيقاف العداءة في تعاطف الكثيرين معها، وسط مطالبات بمراجعة اللوائح، وحظيت بدعم الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات.