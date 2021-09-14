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أخصائي أورام روسي يكشف 4 أعراض "خفية" للإصابة بالسرطان

14
SEPTEMBER
2021
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كشف الدكتور ميخائيل دافيدوف، كبير الأطباء في مركز أمراض السرطان، 4 أعراض "خفية" تشير إلى الإصابة بالسرطان.
 
ويشير الأخصائي في حديث لموقع AiF، إلى أن الشعور بالألم وأورام مرئية وفقدان الوزن والشهية، تشير إلى تطور مرض السرطان إلى مراحل متقدمة.
 
ووفقا له، بعض الأشخاص حتى عند ظهور مثل هذه الأعراض لمرض السرطان لا يراجعون الطبيب، خوفا من سماع ما لا يسرّهم.
 
ويقول دافيدوف، "السرطان، مرض يتطور في مراحله المبكرة من دون أعراض، وعند تشخيصه مبكرا يمكن علاجه بنجاح. فإذا شخص الطبيب الأخصائي المرض في مرحلة متقدمة أي المرحلة 3-4 من تطوره، فإن الحديث لا يدور حينها عن علاج المرض، بل عن إطالة عمر المريض أكبر فترة ممكنة".
 
وينصح الأخصائي بعدم اللجوء إلى طرق العلاج غير التقليدي، لأنها تشكل خطورة كبيرة ومضيعة لوقت ثمين.
ويقول، "إذا شخص الطبيب الأخصائي الإصابة بالسرطان، فيجب البدء بالعلاج فورا. لأنه كلما بدأ العلاج سريعا، ازداد احتمال الحصول على نتيجة".
 
ويضيف، حتى التأخير في العلاج بضعة أسابيع قد تكون عواقبه وخيمة، خاصة في حالة سرطان المعدة والرئة أو سرطان الثدي.
روسيا اليوم
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