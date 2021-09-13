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قشر البطيخ.. فوائد سحرية لو عرفناها لما رميناه أبداً

13
SEPTEMBER
2021
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يعتبر البطيخ من أكثر الفاكهة فائدة لاحتوائها فيتامينات مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لكن معظمنا يرمي قشره الأخضر رغم صلاحيته للأكل واحتوائه على فوائد لم نعرف عنها.
 
ويتخلص معظم الناس من قشر البطيخ بمجرد أن يأكلوا اللب الأحمر من الفاكهة اللذيذة، ولكن بالنظر إلى المصدر الكثيف للعناصر الغذائية التي تمثلها القشرة، فقد ترغب مستقبلاً في الاحتفاظ بهذه القشور وإضافتها إلى نظامك الغذائي. وهنا أبرز تلك الفوائد وفق موقع “Health Line" الطبي.
 
مفيد للرياضيين
يساعد قشر البطيخ على تحسين أداء الرياضيين أثناء أداء التمارين الرياضية، حيث يحسن الحمض الأميني السيترولين الموجود فيه على ذلك.
 
فقد يعزز السيترولين تمدد الأوعية الدموية، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تعمل على تحسين توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يحتمل أن يحسن أداء التمرين.
 
يقلل من ضغط الدم
إلى ذلك، أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات مستخلص البطيخ قادرة على مساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في ضغط الدم لديهم.
 
ومع ذلك، من المحتمل أن تكون مكملات السيترولين أكثر فعالية حيث أشارت معظم الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.
 
كذلك، يعتبر البطيخ من مدرات البول المحتملة، والتي يتم وصفها غالباً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
 
غني بالألياف
وفائدة أخرى لقشر البطيخ هي أنه مصدر غني بالألياف، إذ يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على فوائد صحية جمة، حيث تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.
 
كما، يمكن أن تساعد الألياف في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.
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