كيف تحدد الوقت المناسب للنوم إذا كنت ترغب في الاستيقاظ منتعشا؟

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النوم الجيد ليلا مهم، وإذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من طقوس وقت النوم، فمن المهم أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في الوقت المناسب.

ويمكن لآلة حاسبة للنوم عبر الإنترنت أن تخبرك بأفضل وقت للذهاب إلى الفراش. وتعمل هذه الآلة الحاسبة الذكية على تحديد الوقت الذي تحتاجه للذهاب إلى الفراش، والوقت الذي تحتاجه للاستيقاظ، جنبا إلى جنب مع معلومات عن نمط النوم الطبيعي للجسم، والتي تعمل في دورات 90 دقيقة.

وغالبا ما يكون الاستيقاظ على المنبه خلال إحدى الدورات التي تبلغ مدتها 90 دقيقة هو ما يجعل الناس يشعرون بالدوار في الصباح، ما يجعل الاستيقاظ من السرير يبدو أصعب.

ويمكن لآلة حاسبة النوم، التي صممها فريق هيلاريز (hillarys) المتخصص في التصميم الداخلي بالمنزل، أن تحدد الوقت الذي تحتاجه للذهاب إلى الفراش للتأكد من أنك تستيقظ منتعشا.

وإذا أردت الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش في الساعة 7 صباحا، على سبيل المثال، فتوجه إلى الفراش في الساعة 9:46 مساء أو 11:16 مساء أو 12:46 ليلا ممن يصنفون على أنهم "بومة الليل" (من يميلون إلى البقاء حتى وقت متأخر من الليل).

ولكن إذا كنت ترغب في مزيد من النوم قليلا ولا ترغب في الاستيقاظ في الساعة 7 صباحا وتريد بدلا من ذلك مواجهة اليوم في الساعة 8 صباحًا ، فيمكنك الذهاب للنوم في الساعة 10.46 مساء أو 12.16 ليلا أو 1.46 ليلا أو 3.16 فجرا.

وقالت تارا هول، المتحدثة باسم شركة " هيلاريز": "إن الحصول على ليلة نوم جيدة هو أكثر من مجرد الذهاب إلى الفراش مبكرا، إنه يتعلق بالاستيقاظ في الوقت المناسب أيضا. وباستخدام صيغة تعتمد على إيقاعات الجسم الطبيعية، ستحدد حاسبة النوم أفضل وقت لك للاستيقاظ أو النوم".

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ويحتاج البالغون إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، لكن كل هذا يتوقف على الفرد.

ويمكن أن تجعلنا قلة النوم نشعر بالدوار، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على صحتنا العامة.

وقالت تايلر وودوارد، الرئيسة التنفيذية لشركة Eden’s Gate: "النوم الجيد ليلا مهم لأسباب عديدة. إنه لا يحسن تركيزك أثناء النهار فحسب، بل إنه مفيد أيضا لصحتك العقلية وحتى صحتك الجسدية. ويمنح النوم جهاز المناعة لديك الراحة التي يحتاجها للحفاظ على لياقة جسمك وصحته، وعلى استعداد لمحاربة الإنفلونزا الجديدة وأي بكتيريا شتوية سيئة. إن ضمان حصولك على القدر المناسب من النوم أمر مهم للغاية، لذا إذا كنت تعاني، فهناك العديد من العلاجات التي يمكنك دمجها للمساعدة في الليالي التي لا تنام فيها".

وأوضحت أنه يجب علينا محاولة الاسترخاء قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم، وأنه يجب تجنب الكافيين قبل ذلك للتأكد من الحصول على نوم جيد.

وإلى جانب ذلك، قالت وودوارد إنه يجب أن نحاول ألا نأخذ قيلولة طوال اليوم وأن علينا ممارسة الرياضة لمدة عشر دقائق على الأقل كل يوم.

كم أحتاج من النوم بالنسبة لعمري؟

توصي مؤسسة النوم الوطنية بما يلي:

- حديثو الولادة (0-3 أشهر): نطاق النوم يتراوح بين 14 إلى 17 ساعة

- الرضع (4-11 شهرا): نطاق النوم يتراوح بين 12 إلى 15 ساعة

- الأطفال الصغار (1-2 سنة): نطاق النوم بين 11 إلى 14 ساعة

- مرحلة ما قبل المدرسة (3-5 سنوات): نطاق النوم يتراوح من 10 إلى 13 ساعة

- الأطفال في سن المدرسة (6-13): نطاق النوم يقدر بـ9 إلى 11 ساعة

- المراهقون (14-17): يتراوح نطاق النوم بين 8 إلى 10 ساعات

- البالغين الأصغر سنا (18-25): نطاق النوم من 7 إلى 9 ساعات

- البالغين الأكبر سنا (26-64): يتراوح نطاق النوم بين 7 و9 ساعات

- كبار السن (65+): نطاق النوم بين 7-8 ساعات