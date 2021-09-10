living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب روسي: كيف نستعد لمواجهة موجة جديدة من "كوفيد-19"؟

10
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
منذ بداية جائحة "كوفيد-19" يدرس الخبراء طبيعتها، ويركزون على كيفية الوقاية منها. وقد حددت العديد من الدراسات، الفيتامينات والعناصر المعدنية التي تفيد في مكافحة المرض.
 
ويشير الدكتور أناتولي سكالسكي، في حديث تلفزيوني، إلى أن الخبراء اكتشفوا علاقة بين شدة مسار المرض ومحتوى بعض العناصر في الدم. واستنادا إلى ذلك حددوا ثلاثة عناصر أساسية لمكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد، وهي فيتامين D وعنصري الزنك والسيلينيوم.
 
ويقول، "اكتشف الأطباء أن مستوى هذه العناصر في دم المتوفين كان منخفضا".
 
ويضيف، يجب أن نعلم، أنه عند الإصابة بالمرض، ينخفض مستوى الفيتامينات في الجسم، لذلك من أجل الوقاية أو لتخفيف شدة مسار المرض، من الضروري تعويض نقصها في الجسم. فإذا بدأ الشخص بتناول فيتامين D في اليوم الأول من إصابته بالمرض، وكان مستواه منخفضا في الجسم، فإنه لن يعطي مفعولا سريعا.
 
وبالنسبة للزنك والسيلينيوم، فمن أجل امتصاصها، يجب أن يكون الكبد والبنكرياس سليمين. وقد يكون انخفاض مستوى الزنك مرتبطا بإصابة الشخص بمرض ما ، يجبر الجسم على استهلاكه بنشاط. كما في حالة الإصابة بمرض السكري وفي حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك يمكن تعويض نقص الزنك في الجسم بتناول كبد البقر وبيض الدجاج والثوم والحنطة السوداء والشوفان.
 
ويقول الخبير، "هذه العناصر الثلاثة، هي مكونات أساسية تساعد الجسم في جميع المراحل: الوقاية، العلاج وإعادة التأهيل".
 
ويضيف، فيتامينات C و B6 و B12 والكالسيوم والكروم والمغنيسيوم والحديد مهمة أيضًا في مكافحة الفيروس التاجي المستجد. لكن لا ينبغي تناولها إلا إذا كان مستوها في الجسم منخفضا. هذه الفيتامينات والعناصر المعدنية مهمة للوقاية.
 
فمثلا يحسن فيتامين В12 الحالة الصحية ويقلل من خطر العدوى. كما أنه ضروري في علاج متلازمة ما بعد "كوفيد-19" وخلال فترة إعادة التأهيل. وأما فيتامين С فإن تناوله يقلل بعض الشيء من أيام المرض.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout