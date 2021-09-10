living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الربو: عوارضه وطريقة علاجه (د. حنينا أبي نادر)

10
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ما يقارب الخمسة بالمئة من البشر مصابون بالربو، ومعظمهم أصيبوا بهذا المرض حول سن الأربعين.
 
ومرضى الربو يعانون من سرعة في التنفّس، والسُّعال، وضيْقٍ في القفص الصدري، وتَنَفُّسٍ يشوبه الصَّفيْر. التدخين والعطور والمواد التي تثير الحساسيَّة، هي من العوامل التي تزيد من حِدّة الربو.
 
وممّا يساهم في ظهور الرّبو، نذكر التمارين الرياضيّة والـReflux ، والإلتهاب الفيروسي والبدانة والضغط النّفسي. هؤلاء المرضى يعانون من صعوبة في التكلّم، ودقّات قلب سريعة، وتنَفُّس سريع، واضطّراب، وتنفّس يشوبُه الصفير، ويكون ذلك جَلياً خلال معاينة الطبيب.
 
ويُعْمَدُ إلى فحص نسبة الأوكسيجين عند المريض، علماً أنّه لا بُدَّ من أن تكون نسبته أكثر من95%. يُعالَج المريض بإعطائه ما ينقصه من الأوكسيجين وأيضاً تَنَشُّقِهِ لِـ Albuterol والـ Corticosteroïds وفي الحالات المتأزّمة، يُوضَعُ للمريض أنبوبٌ في حَلْقِهِ.
 
من الأهمية بمكان تحاشي ما قد يؤدي إلى نوبات الربو، بالإضافة إلى متابعة طبيّة متلازمة مع الأدوية التي وَصَفها الطبيب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout