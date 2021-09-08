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طبيب روسي يوضّح كيف نعالج السعال بسرعة

8
SEPTEMBER
2021
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أعلن الدكتور سيرغي بورياسيف، أخصائي أمراض الرئة، أن السعال هو استجابة الجسم لعدوى يمكن أن تستمر حتى بعد الشفاء. فكيف يمكن التخلص منه بسرعة؟
 
ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، الذي يصاحبه السعال، الذي يساعد على تطهير الممرات الهوائية من البلغم، هي رد فعل وقائي للجسم. ولكي لا نكبحه، يجب التعامل مع المرض نفسه.
 
ويقول، "السعال، هو دائما التهاب. والالتهابات دائما ميكروبات. لذلك يجب تناول أدوية مضادة للفيروسات والميكروبات. كما تساعد أدوية وعقاقير مضادة للالتهابات أيضا، ويمكن أن يصف الطبيب أدوية هرمونية لفترة قصيرة 2-3 أيام".
 
ويضيف، يمكن أن يستمر السعال فترة طويلة ارتباطا بشدة المرض.
 
ويقول، "إذا كان الشخص يعاني من التهابات فيروسية تنفسية حادة، فيمكن أن يستمر السعال 5-15 يوما. وإذا كان المرض التهابا رئويا أو التهاب الشعب الهوائية، فإنه من دون علاج مناسب، قد يستمر طوال الحياة".
ولكي نعالج السعال بسرعة، يمكن بالإضافة إلى أدوية العلاج الضرورية، استخدام مستحضرات إضافية مثل دهن الأوز ودهون حيوانات مثل الثعلب والكلب وغيرها.
 
ويقول، "الرئتان، بالإضافة إلى أنها تزودنا بالأكسجين، هي مثل "الموقد" في أجسامنا، فعندما يأكل الشخص قطعة شحم فإنه يبدأ "بتسخين" الرئتين. فمن غرام واحد من الدهن، نحصل على تسع سعرات حرارية، فيسخن "الموقد" ويسخن الدم. فإذا سخنت الرئتان من تناول الدهون، ستشعر بالراحة. لذلك عندما تقل كمية الدهون يستمر الإنسان بالسعال فترة أطول".
 
كما يمكن استخدام اللصقات الطبية (لصقات الخردل) لتسريع عملية التخلص من السعال. لأن هذه اللصقات لها تأثير حراري ومهيج في نفس الوقت، ما يساعد على علاج الالتهاب بسرعة.
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