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دراسة تكشف فائدة المشي 7000 خطوة فقط في اليوم!

8
SEPTEMBER
2021
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خلصت دراسة إلى أن الأشخاص في منتصف العمر يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الثلثين عن طريق المشي 7000 خطوة فقط يوميا.
 
وكان لدى الخبراء من جامعة ماساتشوستس Amherst، نحو 2100 بالغ تتراوح أعمارهم بين 38-50 يرتدون مقياس التسارع، من عام 2005 إلى 2006.
 
ثم راقب الفريق النتائج الصحية للمرضى لمدة 11 عاما في المتوسط.
 
وتبين أن أولئك الذين يمشون 7000 خطوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة من أقرانهم الذين لا يمارسون الرياضة - 70 و63%، على التوالي، للبالغين البيض وأصحاب البشرة السمراء.
 
ولوحظ أيضا اختلاف في الآثار بين الجنسين، حيث انخفض خطر الوفاة المبكرة لدى النساء (بنسبة 72%) أكثر من الرجال (بنسبة 58%).
 
ومع ذلك، لاحظ الباحثون أنه لا توجد ارتباطات مماثلة بين شدة الخطوة وتقليل خطر الوفاة المبكرة.
 
وتضيف النتائج إلى الدليل على أن هدف 10000 خطوة - الذي شاع من خلال حملة تسويقية لعداد الخطوات الياباني في عام 1965 - هو نوع من المبالغة.
 
وتأتي ممارسة النشاط البدني بانتظام مع فوائد صحية كبيرة للعديد من الحالات - بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.
 
وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعيا، أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي.
 
وبوتيرة سريعة، يستغرق الشخص العادي حوالي 70 دقيقة للمشي 7000 خطوة - مقارنة بحوالي ساعتين للمشي 10000 خطوة.
 
وقالت معدة البحث وعالمة الحركة أماندا بالوش، من جامعة UMass Amherst: "وجدت هذه الدراسة الجماعية أن حجم الخطوات اليومية الأكبر مرتبط بانخفاض خطر الوفيات المبكرة لجميع الأسباب بين النساء والرجال في منتصف العمر من السود والبيض".
 
وأضافت أن "أكثر من 10000 خطوة في اليوم لم يكن مرتبطا بمزيد من التقليل من مخاطر الوفاة".
 
ويعكس هذا الاستنتاج نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن الأهداف الأقل قد تكون فعالة بالقدر نفسه في الحفاظ على صحة الفرد.
 
وفي الوقت نفسه، وجدت دراستان حديثتان من الولايات المتحدة أن المشي فقط 4000 خطوة في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بحوالي 30%.
 
ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة JAMA Network Open.
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