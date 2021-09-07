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10 تغيرات في الجسم قد تكون علامات منذرة بسرطان الرئة

7
SEPTEMBER
2021
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قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سرطان الرئة خلال مراحله المبكرة، ولكنها عادة ما تتضمن صوتا أجش وسعالا مصحوبا بالدم.
 
والسبب الأكثر شيوعا لسرطان الرئة هو التدخين، حيث أن أكثر من 70% من جميع الحالات مرتبطة بالتدخين.
 
ولكن قد يكون من الصعب جدا معرفة ما إذا كان شخص ما مصابا بسرطان الرئة، حيث أنه عادة ما يتم الخلط بين أعراضه وشيء أقل خطورة.
 
ومع ذلك، هناك 10 علامات رئيسية لسرطان الرئة يجب أن يكون الجميع على دراية بها.
 
وتعد صعوبة التنفس أحد أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا، وفقا لجمعية السرطان الإيرلندية.
 
ومن المرجح أن يكون سببه سرطان الرئة إذا كان مصحوبا بسعال لا يزول. وقد يؤدي هذا السعال إلى سعال مصحوب بالدم أو بلغم ملطخ بالدم.
 
وإذا لاحظت أيا من الأعراض المذكورة أدناه أو إذا كان لديك أي مخاوف، فمن الضروري زيارة الطبيب.
 
أعراض سرطان الرئة:
 
- صعوبة في التنفس
 
- سعال لا يختفي أو تغير في سعال طويل الأمد
 
- التهابات متكررة في الصدر لا تزول حتى بعد تناول المضادات الحيوية
 
- الشعور بالتعب أكثر من المعتاد
 
- صوت أجش
 
- سعال مع بلغم ملطخ بالدماء
 
- ألم في الصدر خاصة عند السعال أو الشهيق
 
- فقدان الشهية / فقدان الوزن
 
- تورم حول الوجه والرقبة
 
- صعوبة في البلع
 
وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بسرطان الرئة هي الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنا. ويمكن أن يقلل تناول نظام غذائي صحي ومتوازن من خطر الإصابة بالمرض.
 
ويجب أن يهدف كل شخص إلى تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.
 
ومن المهم أيضا أن تظل نشطا، وأن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين كل أسبوع.
روسيا اليوم
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