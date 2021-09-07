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7 أطعمة ومشروبات مرّة.. لكن مفيدة جدا للجهاز الهضمي

7
SEPTEMBER
2021
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بعض الأطعمة تحتوي على طعم مرّ ونكهة حادة، إلا أن معظمها يكون له فوائد عديدة لأجهزة الجسم المختلفة، لاسيما الجهاز الهضمي، مما يعود بالصحة والعافية على الجسم كله.
 
فبعض الخضراوات والفواكه والأعشاب والمشروبات تتميز بذلك الطعم المرّ، إلا أن الشيء المشترك بين تلك الأطعمة المرّة هو أنها مفيدة للأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما تعزز الهضم، وتحفز الشهية، وتحفز إفراز العصارات الهضمية في البنكرياس.
 
وبحسب تقرير نشره موقع "ويل أند غود" Well and Good المعني بالشؤون الصحية، فقد يكون من المفيد تناول مشروب مُرّ قبل الأكل أو إدخال الأطعمة المرّة في وجباتك أو مقبلاتك، من أجل أن تنعم بصحة وعافية. ومن تلك الأطعمة والمشروبات:
 
1- الكاكاو
الكاكاو في شكله النقي له طعم مرّ، ولكنه غنى بالفوائد الصحية، إلى جانب تنشيط عصارة الجهاز الهضمي، فالكاكاو مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مادة البوليفينول وهو ذو فوائد رائعة للدماغ.
 
2- الجرجير
الجرجير هو نوع آخر من الخضراوات الورقية والذي يتميز بطعمه المرّ، ولكنه مفيد لصحة العظام لأنه مصدر قوي لفيتامينات A و C و K.
 
 
3- الحمضيات
البرتقال والليمون كلها ثمار مرّة أو ذات طعم لاذع، إلا أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي ولتغذية الأمعاء، ويمكنك إضافة الليمون إلى الماء الخاص بك وتناوله باستمرار فهو مفيد جدا للجسم، كما أن قشور الحمضيات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.
 
4- خل التفاح
هناك سبب يجعل خل التفاح هو الدعامة الأساسية في العديد من وصفات الأكل الصحي، ولا يُنصح بشربه مباشرة؛ لكن يجب أن يتم تخفيفه دائمًا، ويمكن إدخال خل التفاح في نظامك الغذائي، وإضافته إلى السلطات.
 
5- الشاي الأخضر
يتمتع الشاي الأخضر بصفات مريرة ولديه فوائد داعمة لصحة الأمعاء، فهو أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها أيضًا، وإنه مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.
 
6-القهوة
القهوة تتميز أيضاً بطعمها المرّ اللاذع، إلا أن الأخبار السارة هي أن استهلاك القهوة بانتظام مفيد جداً للدماغ والقلب وزيادة الطاقة أيضًا.
 
7- البابونغ
إذا كنت تحب فكرة المذاق المرّ ولكنك لا تريد زيادة الكافيين، يُوصى بتناول مشروب البابونغ فهو مرتبط بالاسترخاء، إضافة إلى فوائده للجهاز الهضمي.
 
متى نبتعد عن الأطعمة المرّة؟
 
في حين أن جميع الأطعمة والمشروبات المذكورة سابقا محملة بفوائد غذائية، إلا أن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تناولها، حيث إنها قد تضر بالأشخاص المصابين بحصوات الكلى، أو التهابات المرارة، أو فتق الحجاب الحاجز، أو التهابات المعدة، أو القرحة المعوية، فهؤلاء يجب ألا يتناولوا الأطعمة المرّة، بحسب الأطباء، كما أن بعض الأطعمة المرّة قد لا تكون آمنة للاستهلاك أثناء الحمل أيضا.
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