أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا

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حذرت طبيبة الأمراض المعدية الروسية، ناتاليا أوتشينسكايا، من أن عددا كبيرا من الميكروبات الخطرة قد تعيش على سطح الهواتف الذكية، مما قد يعرضك لأمراض لا تعد ولا تحصى.

ونقلت أوتشينسكايا عن نتائج البحث العلمي الذي أجرته جامعة "سوراي" البريطانية، وأظهرت أن الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة حقيقية للبكتيريا الخطرة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقالت: "اختبر العلماء أثناء بحثهم 30 هاتفا ذكيا للأشخاص العاديين. واتضح أنه في بعض الحالات قد يكون عدد البكتيريا الموجودة على جسم الهاتف الذكي أكثر بمقدار 18 مرة من حافة المرحاض".

وأشارت إلى أن البكتيريا يمكن أن تسبب عددا من الأمراض الخطيرة، مثلا التهابات الجلد والأمعاء والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.

وشددت الطبيبة الروسية بالقول إنه لهذا السبب يجب بتنظيف سطح الهاتف الذكي بصفة دورية.

وأضافت أن المناديل المضادة للبكتيريا ومنتجات اليد المضادة للميكروبات والكحول أو المطهرات الخاصة للأجهزة مناسبة لهذه الأغراض.

وأشارت إلى ضرورة فصل الهاتف عن مصدر التيار الكهربائي قبل مسحه. كما شددت على أهمية عدم السماح لمواد التنظيف بالدخول إلى قلب الهاتف من الداخل حتى لا تتلفه.