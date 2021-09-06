living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الألعاب الإلكترونية تهدد طفلك.. هذا البديل طوق نجاة للمخ

6
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فرضت جائحة كورونا على الأطفال المكوث لساعات أطول أمام الإنترنت، وخاصة الألعاب الإلكترونية، كبديل للاحتكاك بالآخرين، مع ما يتبع هذا من أضرار على المخ والجسم، ومن هنا جاءت فكرة بعض المتخصصين في البرمجة لتشجيع الأطفال على تحويل هذا اللعب إلى نشاط وابتكار ينمي المخ ويحميه.
 
 فماذا لو صمم طفلك لعبة إلكترونية بنفسه وأصبح مبرمجا ومنتجا لأفلام الغرافيك بدلا من أن يكون مستهلكا لمحتوى ضار وغير أمن؟
 
واستطاع فريق مصري متخصص تحويل اهتمام بعض الأطفال والمراهقين من مجرد مستهلكين لهذه الألعاب إلى مهتمين بتعلم برمجة الألعاب واستخدام تقنيات الغرافيك بما يناسب قدراتهم الذهنية وشغفهم بالإلكترونيات.
 
ويقول مدير إحدى شركات البرمجة ورئيس الفريق المهندس أشرف عبد الحميد إنه في ظل قضاء ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف النقالة للتسلية بالألعاب الإلكترونية التي استهوت الصغار والكبار، كان لا بد من بديل، ولاسيما في حالة العناد التي يشتكي أولياء الأمور منها حين يرفض أبناؤهم البعد عن هذه الألعاب.
 
وأوضح عبد الحميد لـ"سكاي نيوز عربية" أن البديل هو عمل برامج تعليمية لتعليم الأطفال والمراهقين برمجة الألعاب، واستخدام مهاراتهم العقلية في إنتاج أفكار جديدة بعيدة عما تحمله الألعاب الجاهزة الوافدة من أفكار غريبة وعدائية.
 
وأكد أن نجاح التجارب في هذا المجال، وظهور مواهب من أطفال صغار لم يتعدوا سن العاشرة، وشاركوا في مسابقات عالمية في مجال البرمجة.
 
البرمجة ترفع كفاءة المخ
 
ويتفق استشاري المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني بالقاهرة هشام السبكي على فائدة البرمجة في تنمية قدرات المخ، قائلا إن تقنية البرمجيات تعتمد في الأساس على القدرات الذهنية للطفل، وبالمداومة عليها يكون لها تأثير إيجابي على قدرته الاستيعابية؛ حيث أنها تزيد كفاءة الدورة الدموية للمخ وقدرة ونشاط الخلايا العصبية.
 
ويوضح السبكي لـ"سكاي نيوز عربية" أنه في إحدى الدراسات العلمية التي أجريت بواسطة أشعة بالغة الدقة على المخ أثناء ممارسة البرمجة تبين أن أدائه يكون في أعلى المعدلات، وهذا النشاط مفيد للصغار والكبار على السواء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout