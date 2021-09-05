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انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً.. هذا عمر الكمامة فقط!

5
SEPTEMBER
2021
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لازالت ثقافة ارتداء الكمامة جديدة على الجميع فهي بدأت مع تفشي وباء كورونا في بداية العام 2020، لذلك هناك العديد منا يقوم بممارسات خاطئة خصوصاً فيما يتعلق بالكمامات القابلة لإعادة الاستخدام وحتى الكمامة العادية.
 
فقد أوضح الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، أخصائي أمراض المناعة في حديث إلى أن عمر الكمامات غير القابلة لإعادة الاستخدام هو من 2-3 ساعات، بعد ذلك تصبح غير صالحة بل تشكل خطورة على مستخدمها.
 
إلى ذلك، أشار إلى أن الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام، فإن مدة استخدامها تعتمد على عوامل عديدة، وفق ما نقلت عنه إذاعة "سبوتنيك" الروسية.
 
تحديد مدى صلاحيتها
وبشأن الطريقة المثلى لمعرفة مدى صلاحية أي كمامة، بيّن أنه لا توجد طريقة لتحديد مدى صلاحية الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام، كوسيلة للحماية.
 
وقال إن السبب هو أن العديد من هذه الكمامات مصنوعة من أنسجة ومواد لا تقف عائقاً أمام الفيروسات والبكتيريا، ونصح بعدم ارتداء هذه الكمامات طوال اليوم.
 
أربع ساعات فقط
كذلك، ذكر أن الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام ليست منتجات طبية، بل قطعة من الملابس، وبيّن أنها غير موحدة بمعايير معينة، من وجهة نظر مكافحة العدوى والفيروسات، ما يجعل التنبؤ بكيفية عملها صعباً. وشدد أنه يجب ألا تزيد فترة ارتداء الكمامة في اليوم عن أربع ساعات.
 
في موازاة ذلك، أكد الدكتور كريوتشكوف على ضرورة غسل الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام في اليوم الذي استخدمت فيه.
 
وأضاف أنه إذا كان الشخص يرتدي كمامة قابلة لإعادة الاستخدام خمسة أيام في الأسبوع، فيمكن أن يستخدمها خلال فترة طويلة.
 
 
كما، يمكن أن تستخدم هذه الكمامة عند غسلها يوميا وعدم استخدامها في بعض الأيام فترة ستة أشهر أو حتى 8-10 أشهر، وأن فترة استخدامها تعتمد أيضا على المادة المصنوعة منها.
 
وختم قائلاً إن الكمامة الطبية الاعتيادية التي تستخدم مرة واحدة، ربما تكون وسيلة حماية أكثر فاعلية، من الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام التي تباع في المتاجر.
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