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ما حقيقة سحب لقاحات “فايزر” من لبنان؟!

4
SEPTEMBER
2021
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نفى مصدر طبي مسؤول في مستشفى اللبناني الجعيتاوي صحة المعلومات عن حالات اغماء حصلت في المستشفى بعد تلقي المرضى لقاح فايزر المضاد لكورونا.

بعد معلومات جرى تداولها عبر وسائل إعلام محلية عن حالات إغماء حصلت في المستشفى اللبناني الجعيتاوي بمنطقة الأشرفية في العاصمة بيروت، بسبب تلقي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، نفى مصدر طبي مسؤول في المستشفى لموقع “سكاي نيوز عربية” صحة تلك الأنباء.

وقال المصدر: “كل ما في الأمر أن وزارة الصحة اللبنانية طلبت من إدارة المستشفى كما من كافة المستشفيات، عدم استخدام شحنة معينة وفق أرقام خاصة بها من عبوات لقاح فايزر التي وصلت إلى لبنان في الوقت الراهن، وذلك لسبب وقائي بحت”.

وأوضح المصدر أن عملية التلقيح لم تتوقف، وأن كل ما ذكر في بعض وسائل الإعلام حول ذلك “يثير القلق ولا يمت للواقع بصلة، وأن المستشفى التزمت بقرار الوزارة بالتريث في إعطاء الشحنة التي طلب التحقق منها، ليس أكثر”.

وكانت أخبار تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قد ذكرت أن حالة من “الفوضى سادت إحدى مستشفيات بيروت الكبرى بعد ظهر الخميس، مما دفع وزارة الصحة العامة في لبنان لطلب التوقف عن إعطاء اللقاح، الجمعة، مكتفية بعبارة (سنرسل لكم رسائل نصية نعلمكم فيها بالمواعيد الجديدة)”.

وأشعلت هذه العبارة موجة من الاعتراضات، وخوفا لدى الذين تلقوا اللقاح، إذ دفعتهم للتساؤل عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحات غير صالحة.

وقالت طالبة جامعية حضرت بعد ظهر الخميس إلى مستشفى “الجعيتاوي” لتلقي اللقاح: “حالة من الهلع أصابت المواطنين الذين كانوا قد تلقوا اللقاح”، لافتة إلى أن غالبيتهم من الفئة العمرية الشابة، وأنهم سارعوا إلى طلب توضيح من المستشفى، حيث أكد لهم أحد المسؤولين أن “يطمئنوا وأن الجرعات التي تلقوها كانت صالحة”.

“إغماء طبيعي”

وصباح الجمعة، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، لوسائل إعلام محلية: “إن المعلومات عن سحب لقاحات فايزر من عدد من المراكز غير دقيقة، وما حصل أن هناك بعض حالات الإغماء الطبيعي حصلت، لذلك ارتأت وزارة الصحة أن تتخذ إجراء استباقيا بتجميد بعض هذه اللقاحات”.

وأضاف “لا يوجد لقاح غير صالح ولكن هناك بعض المراكز قامت بالتبليغ عن حصول بعض حالات الإغماء المؤقت وهي قد تكون نتيجة الخوف لا أكثر” وتابع، تم توقيف التلقيح في بعض المراكز بسبب خطأ حصل في تسجيل الأسماء على المنصة لأعمار ما دون الـ 12 عاما”.

حساسية مفرطة

من جانبه، قال رئيس اللجنة النيابية الصحية في لبنان، النائب عاصم عراجي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن شحنة من لقاح فايزر تسببت ببعض الحساسية المفرطة لدى مجموعة من المتلقين، مباشرة بعد أخذ اللقاح “.

وأضاف: “ظهرت عليهم أعراض حساسية، وهذه أمور طبيعية وقد تحصل في كل مكان. الشحنة المذكورة وصلت مؤخرا من شركة فايزر وتم توقيفها، والبحث جار عن عينات كانت بنفس الشحنة، فيما يتم التواصل مع فايزر لكشف الشكوك”.

وشدد عراجي على أن عملية التلقيح “لم تتوقف بل اقتصرت على الكميات العائدة للشحنة فقط”.

وبدوره، قال الاختصاصي في الأمراض الجرثومية، البروفيسور جاك مخباط، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الأمر “ليس خطيرا”، وإنه بانتظار توضيح من وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه من الممكن لكل شخص يعاني من الحساسية، أن يتعرض لهذه الأعراض الصحية، وأن هذا “لا يعني أن هناك خطرا يسببه اللقاح لمتلقيه، وأن حالات الحساسية ممكنة ولكن بنسب محدودة جدا، ويجب مراقبتها، وقد حصلت في الدول الغربية”.

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