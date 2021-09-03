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بهذه الخطوات تخسر بالتأكيد ما يزعجك من وزن زائد

3
SEPTEMBER
2021
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ربما تخطط لوجباتك بشكل صحي وتمارس الرياضة بشكل روتيني ومع ذلك لا يزال وزنك كما هو دون نقصان، إلا ان علماء صوروا عدداً من الخطوات قد تساعدك.
 
فقد قام أحد علماء الأيض بتسليط الضوء على نقطة مهمة بالنسبة لك لجعلها أولوية إذا كنت تريد إنقاص الوزن بشكل فعال، وفقاً لموقع "Eat this Not That".
 
وأجرى بن بيكمان، الحاصل على درجة الدكتوراه، بحثاً يركز إلى حد كبير على مقاومة الأنسولين والأمراض الجهازية التي ترتبط غالباً بزيادة الوزن والسمنة.
 
النوم الكافي
ونصح في بحثه على اتباع عدد من الخطوات السحرية لخسارة الوزن ومن بينها الحصول على قسط كافٍ من النوم حيث يعتبر ذلك مهماً لإدارة الوزن إذ أن النوم يساعد الجسم على تنظيم مستويات الهرمونات.
 
كما، أوضح أن التمرين المنتظم ضروري بأي شكل لكن دون نوم جيد، ربما لن تحقق التمارين وحدها أقصى فائدة.
 
 
التحكم بسكر الدم
وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، تحدث بيكمان عن عنصر واحد من الأكل قال إنه "ضروري للغاية" للتحكم في الوزن بنجاح وهو الحفاظ على انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم.
 
 
فقد أظهر العلم أن أحد أسباب ذلك هو أنه عندما يكون مستوى الغلوكوز في الدم والمعروف باسم "سكر الدم" مرتفعاً جداً، يجب على الجسم أن يجد شيئاً ما له علاقة بهذا السكر الإضافي وفي تلك المرحلة، يتحول السكر الزائد في الدم إلى دهون.
 
إلى ذلك، يقترح بيكمان أن تركيز النظام الغذائي على البروتينات والدهون الصحية، مع الحد من استهلاك السكر، يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة الغلوكوز في الدم مع مساعدتك على الشعور بالشبع والنشاط طوال اليوم.
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