هيئة أوروبية توصي بمنح الأولوية للجرعات الأولى للقاح كورونا

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حث المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدول على تسريع برامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا وقلل من أهمية الجرعات التعزيزية بين الأشخاص العاديين.

وقال المركز إن اللقاحات التي تمت الموافقة عليها "شديدة الفعالية حاليا" في الحد من أثر كوفيد-19، لكنه أضاف أن الجرعات الإضافية يجب أن تخصص للأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.

وأصبحت فرنسا أمس الأربعاء أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم الجرعات التعزيزية للأشخاص فوق 65 عاما ولمن يعانون من الأمراض المزمنة وسط تفشي السلالة المتحورة للفيروس "دلتا" وتدرس السلطات الإسبانية اتخاذ قرار مماثل.

وتعاني العديد من الدول لتقديم الجرعات الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقييد تقديم الجرعات التعزيزية، وحثت المنظمة أيضا الحكومات على التبرع بلقاحات للدول المحتاجة.

وقالت المفوضية الأوروبية الخميس إن الكتلة بها ما يكفي من الجرعات إذا تطلب الأمر نشر جرعات تعزيزية.