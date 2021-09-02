مشروبات تزيد من الالتهابات في الجسم

A + A -

أعلنت الدكتورة ايمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، أن تناول مشروبات معينة يمكن أن يسبب التهابات مزمنة في الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث لموقع Eat This, Not That، إلى أن تناول مشروبات معينة بانتظام وبكميات كبيرة يسبب التهابات مزمنة.

وتقول، "إن تناول كميات كبيرة المياه الغازية والشاي الحلو وغيرها من المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر بانتظام، يزيد بشكل كبير من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية".

وتضيف، وفقا لنتائج الدراسات التي نشرت في المجلة العلمية الأمريكية للتغذية ، يؤدي تناول علبة واحدة في اليوم من مشروب غازي، إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول. وتشير منشورات الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، إلى أن الفركتوز يؤثر سلبا في عملية الالتهابات في الجسم.

وتقول، "إن الإفراط في تناول المشروبات، يؤدي إلى زيادة الوزن، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي التي تصاحبها الالتهابات المزمنة".

وتشير الخبيرة، إلى أن خبراء جمعية القلب الأمريكية، يوصون بعدم الإفراط بتناوال المشروبات الكحولية، ويحدون كميتها للرجال بمقدار كأسين من النبيذ في اليوم والنساء بكأس واحدة. لأن الإفراط بتناولها يسبب زيادة الالتهابات في الجسم.

وتشير مجلة Alcohol Research ، إلى أن نتائج البحوث التي أجريت، تبين أن الكحول يمكن أن يتلف جزءا من الغشاء المخاطي للأمعاء، ما يسبب إصابة الجهاز الهضمي بأمراض مختلفة.

وتنصح الخبيرة بشرب الماء ومشروبات خالية من السعرات الحرارية لإرواء العطش. وتشير إلى أن عصير الطماطم وعصير الرمان والشاي الأخضر تساعد على تقليل الالتهابات.