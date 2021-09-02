خبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيض

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يقول خبراء التغذية، إن البيض المسلوق من الوجبات اللذيذة والشائعة جدا في مختلف أنحاء العالم، وهو محبوب من جميع الطبقات الاجتماعية وفي مختلف الأعمار.

وهناك عدة طرق لسلق البيض، أكثرها انتشارا، طريقة الحصول البيض المسلوق بشدة، وكذلك طريق السلق السريع وخفيف.

وللحصول على سلق جيد، يجب وضع البيض في وعاء بماء بارد، ثم يوضع الوعاء على النار، ويترك كذلك بعد الغليان لمدة 10 دقائق.

ويجب الانتباه إلى أنه إذا ترك البيض ليغلي لفترة أطول، فسيتغطى صفار البيض بلون رمادية، وهذا أمر طبيعي تماما ولا يؤثر على الطعم بأي شكل من الأشكال.

كذلك يمكن أن تقول إنه سيكون من الصعب تقشير وتنظيف البيض الطازج جدا من القشرة، بعد الغليان.

أما للحصول على البيضة سلق سريع وخفيف" Soft boiled eggs"، أي للحصول على بيضة مسلوقة يبقى صفارها سائلا مع تخثر البياض، فيجب وضع البيض في ماء بارد، مع عدم سكب كمية كبيرة من الماء في الوعاء (بحيث يغطي البيض بمقدار 1 سم فقط)، وبمجرد غليان الماء، يجب رفع الوعاء عن النار ووضع البيض تحت تيار من الماء البارد، ومن ثم وضعه على الطبق. لا يجوز ترك البيض في الماء الساخن، إذا كنت تريد الحصول على سلق خفيف، لأن الماء الساخن سيكمل عمله ويجعل السلق شديدا.