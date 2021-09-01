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حمى فيروسية مجهولة تجتاح شمال الهند والسلطات تغلق المدارس

1
SEPTEMBER
2021
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أوعزت سلطات ولاية أوتار براديش بشمال الهند بمنع التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن، من الذهاب إلى المدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر، بسبب انتشار حمى فيروسية مجهولة في المنطقة، تشبه في أعراضها، حمى الضنك ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.
 
وأوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن بؤرة تفشي المرض، تتمركز في منطقة فيروز آباد، حيث توفي زهاء 50 شخصا، من ضمنهم 32 طفلا على الأقل، فضلا عن وفاة 12 شخصا في ماثورا وثمانية في ماينبوري.
 
تتلخص أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، والجفاف الشديد في الجسم.
 
من جهته أفاد رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث، بإرسال فرق طبية خاصة إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها، فيما يجري فحص عينات من دماء المرضى.
 
وأردف قائلا: "سندرس هذا المرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له".
 
ويرجح بعض الأطباء أن الحديث يدور عن تفشي حمى الضنك في شكلها المزمن والثقيل. ينتشر هذا المرض عن طريق البعوض.
 
ويذكر أن الهند تعيش حاليا موسم الأمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا.
 
وللإشارة فإنّ حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وتنتشر في جنوب شرق آسيا.
 
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.
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