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متى سيختفي كورونا في ألمانيا؟ عالم يزف خبراً ساراً

31
AUGUST
2021
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في حين يواصل كورونا حصد المزيد من الضحايا، بالتزامن مع حملات التطعيم الواسعة في جميع أنحاء العالم لكبح تفشيه، يبقى السؤال الأبرز في أذهان الكثيرين بعد أكثر من عام ونصف من معايشة الجائحة: "متى سيختفي هذا الوباء؟".
 
وفي خبر مبشر يبعث الأمل، توقع عالم الأوبئة الألماني كلاوس شتور أن ينتهي فيروس كورونا في بلاده في أعقاب الشتاء المقبل.
 
كما أوضح شتور لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية أنه "اعتباراً من الربيع سنشهد هدوءاً ملحوظاً للغاية للموقف، وستنتهي الجائحة عندئذ، وسيسود وضع طبيعي تماماً في الصيف مرة أخرى، رغم بعض الإصابات".
 
"لا تدعو للانزعاج"
إلى ذلك اعتبر أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن "تطور متوقع" و"لا تدعو للانزعاج".
 
غير أنه في الوقت نفسه، أعرب عن القلق حيال وجود أكثر من 4 ملايين شخص في ألمانيا فوق الستين لم يتلقوا اللقاح بعد.
 
وقال شتور إن هؤلاء الأشخاص "معرضون بشكل تام للإصابة بالفيروس"، مضيفاً أن هذا الأمر "يكفي لإحداث ارتفاع مأساوي بالشتاء في حالات المسارات الخطيرة للمرض وحالات الدخول إلى المستشفى"، مؤكداً أنه "يجب الانشغال بهذا الأمر وتحسين التقدم في حملة التطعيم"،
 
كما طالب بإفساح الأولوية لجرعات التطعيم التنشيطية وتحسين معدل التلقيح في قطاع الرعاية والتمريض.
 
التطعيم في البلاد
يشار إلى أنه حتى الآن تلقى 60.1% من السكان في ألمانيا (أي ما يعادل نحو 50 مليون نسمة) تطعيماً كاملاً ضد كورونا، وفق ما ذكرت بيانات وزارة الصحة الألمانية السبت.
 
ووفق البيانات، تلقى أقل بقليل من 65% من السكان في ألمانيا الجرعة الأولى أي ما يعادل 54 مليون نسمة.
 
إلى ذلك حث وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين مجدداً السبت على تلقي اللقاح، وغرد على "تويتر" قائلاً إن "كل لقاح يساعدنا على اجتياز الخريف والشتاء معاً بأمان".
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