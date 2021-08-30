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"دواء شهير" لمحاربة إصابات كورونا

30
AUGUST
2021
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توصلت دراسة جديدة إلى أنّ عقاراً يخفّض نسبة الكوليسترول قد يساعد في محاربة إصابات كورونا الشديدة.

وحسب ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال"، فإنّ باحثين لاحظوا أنّ "كوفيد-19" يسبب تراكماً كبيراً للكوليسترول، ما يؤدي إلى التهاب الخلايا. ووجد الباحثون، خلال تجاربهم المعملية، أنّ عقار "فينوفايبرات" الخافض للكوليسترول، والذي يتمّ تسويقه بإسم TriCor، قلّل بشكل فعّال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "يونايتد برس إنترناشيونال" أنّ الدراسة استهدفت 15 مريضاً فقط، ما يعني أنّها لا تزال في الحاجة إلى توسيع نطاق التجارب لتأكيد النتائج.

وقال آلان ريتشاردسون، المتخصّص في علم العقاقير في جامعة كيلي في ستافوردشاير بإنكلترا، إنّ النتائج تظهر أنّ "الفينوفيبرات يمكن أن يقلّل من فرصة دخول المريض إلى المستشفى، ويمكن أن يقلّل كذلك المدة الزمنية التي يقضيها في المستشفى، ويقلّل من حاجته للأوكسيجين، وقد يقلّل أيضاً من خطر الموت".

وتابع: "أنا متفائل بحذر، على اعتبار أنّ الدراسة استهدفت عددًا صغيرًا جدًا من المرضى، لذلك أنا حذر".

 

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