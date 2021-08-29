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التطبيب عن بعد؛ أسهل رعاية من مسافة بعيدة (د. حنينا أبي نادر)

29
AUGUST
2021
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التطبيب عن بعد هو مشاركة غير سريرية متزامنة من المعلومات الطبية بين المريض وطبيبه. يسمح للطبيب بتقييم وتشخيص وعلاج المرضى عن بعد باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.
 
بدأ الطب عن بعد في الغالب في الطب النفسي خلال عام 1999 ، وفي الرعاية الأولية في عام 2009. تخلق خدمة الرعاية الصحية هذه رابط ثقة مهمة بين الطبيب والمريض، من أجل رعاية صحية عن بعد سهلة، وبأسعار معقولة ، وعن بعد (يمكن عقد الجلسات من راحة منزل أي شخص).
بادئ ذي بدء ، تستخدم هذه الجلسات الصوت مع الفيديو من خلال تطبيقات زوم (Zoom) وسكايب (Skype) في الغالب ، حيث يمكن للطرفين تسجيل الجلسة للرجوع إليها في المستقبل. بعد ذلك ، من المهم مراقبة الحالة الصحية للمريض ومتابعته.
 
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للتطبيب عن بُعد في التعرض بشكل أقل لبعض الفيروسات من بيئة المستشفى مع انخفاض تدفق الطوارئ (الحفاظ على سعة الطوارئ بالمستشفى) نظرًا لأن معظم الحالات العاجلة في الوقت الحاضر مرتبطة بفيروس كوفيد-19 (Covid19).
 
كما هناك شكل آخر من الفوائد هو تصنيف الأولوية بين مقدم الرعاية والممرض. إدارة تذكيرات الأمراض المزمنة (قبول المرض) والمهام كلها تساعد في تثقيف المريض وتجعله أكثر راحة.
 
علاوة على ذلك ، فإن الرعاية الطولية (خطة شاملة وديناميكية ومتكاملة توثق أهداف وخطط الوقاية من الأمراض وعلاجها) وتحديد الأعراض المبكرة مهمة. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الطبيب بإرشادات الاستخدام الأمثل لاستخدام الإرشادات.
 
تقلل جلسات التطبيب عن بعد التكلفة وتجعل الطبيب والمعالج يكسبان الوقت (يمكن إجراء جلسة 40 دقيقة قبل الإنتقال إلى موعد خارجي) دون أن ننسى أن طريقة الرعاية الصحية عن بُعد تساعد في تقليل حركة المرور ، خاصة في المناطق الريفية. ومع ذلك ، قد تتطلب بعض الحالات زيارة العيادة لأن التطبيب عن بعد لن يكون كافياً.
 
هذه الجلسات متاحة الآن مع الدكتور حنينا أبي نادر عبر سكايب على hanina838 في أي مكان في العالم. لمزيد من المعلومات، لا تتردد في الاتصال بالدكتور حنينا على الرقم 944331/03. 
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