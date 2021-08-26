living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحدث للجسم عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم؟

26
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن، يضطر الإنسان أحيانا لتناول وجبة واحدة في اليوم بسبب انشغاله، أو يمارس الصيام المتقطع. ولكن كيف يتفاعل الجسم مع النظام الغذائي الشاذ؟
 
ويشير الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الإنسان بسبب إنشغاله يضطر إلى تناول وجبة واحدة في اليوم، بدلا من 3-4 وجبات المعتادة. او قد يتبع نظام الصوم المتقطع.
 
ويقول، "إذا كان الشخص يتناول وجبة طعام واحدة في اليوم بسبب ضيق الوقت، فهذا يؤثر سلبا في الجسم. لأنه يؤدي إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي. لأن الجسم في هذه الحالة سيعمل بنظام تقنين، ويحاول تكوين احتياطي استراتيجي من الدهون، بسبب طول فترة الصوم. كما أن الشخص في هذه الحالة يتوجه عادة نحو الوجبات الخفيفة- القهوة أو الشاي مع بسكويت وحلوى. لأن الغالبية لا يعتبرونها وجبة طعام، مع أن الجسم يحصل على السعرات الحرارية. كما أن الإنسان يأكل بعينيه أيضا. فعندما يتناول وجبة واحدة في اليوم، تكون كمية الطعام عادة أكبر من المعتاد. أي يفرط في تناول الطعام وسريعا ما يتعود على هذا النمط الغذائي الذي يؤدي لاحقا إلى زيادة الوزن".
 
ووفقا له يسبب تناول وجبة طعام واحدة تفاقم المشكلات الصحية في الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب المعدة وغيرها، التي تتطلب تناول عدة وجبات صغيرة من الطعام يوميا.
 
ويضيف، بأن البعض يتناول وجبة طعام واحدة في اليوم بهدف تخفيض الوزن. هذه الطريقة هي نسخة متطرفة من نظام الصوم المتقطع. وهناك نظامان للصوم المتقطع: نظام "خفيف"، وهو عدم تناول الشخص الطعام 16 ساعة متتالية، ويمكنه في الساعات المتبقية تناول الطعام. ونظام "قاس"، يتضمن عدم تناول الطعام 23 ساعة متتالية، ويمكنه في الساعة المتبقية تناوله.
 
ويقول، "هذا النظام يصلح لفئة معينة من الناس: رجال دون الخامسة والعشرين من العمر، لأنه لا يؤثر كثيرا في عملية التمثيل الغذائي. أما بالنسبة للنساء فإن الصوم المتقطع لا يؤثر إيجابيا في التوازن الهرموني، ويمكن أن يسبب انقطاع الطمث مبكرا. والنساء يفقدن الكتلة العضلية أسرع من الرجال. فعندما يفقدن الوزن، بصريا يصغرن بسبب فقدان الكتلة العضلية، بينما تبقى طبقة الدهون دون تغير".
 
ويضيف موضحا، يكون مستوى التستوستيرون وهرمون النمو مرتفعا لدى الرجال الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر، ما يساعد على الاحتفاظ بالكتلة العضلية بسهولة مقارنة بالنساء. ولكن إذا كان الرجل يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، تتطلب تناول عدة وجبات صغيرة من الطعام في اليوم، فإن الصوم المتقطع سيفاقم هذه المشكلات.
 
ووفقا له، يجب أن تكون وجبة الطعام متوازنة. ولكن غالبًا ما يتوهم أنصار الصيام المتقطع بأنه يمكن تناول ما تريد وما يعجبك من الطعام لمدة ساعة يوميًا، وسوف يهضمه الجسم بشكل طبيعي.
 
ويقول، "يجب على الشخص التفكير، عند تناول وجبة طعام واحدة في اليوم، بالمواد التي يتناولها. أي عليه التأكد من أنه يحصل على كمية الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات، الضرورية للجسم. وأن فكرة تناول وجبة واحدة تسمح بعدم التفكير بالطعام، هي فكرة خاطئة. لأن الشخص في الواقع يشعر بجوع شديد، وعليه إذا كان يريد أن تكون الوجبة مفيدة لصحته، عدم الإفراط بتناول الطعام فيها".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout