خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات

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كشفت دراسة مفاجأة من العيار الثقيل لكل الأشخاص الذين يجلسون لثماني ساعات يومياً دون حراك، والذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

فقد أظهرت دراسة صادرة عن جمعية القلب الأميركية أن هؤلاء الأشخاص معرضون أكثر لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقاً لما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يومياً وأكثر دون ممارسة أي نشاط بدني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبع مرات من أولئك الأشخاص النشيطين بدنياً.

من جانبه، أوضح مؤلف الدراسة الرئيسي رائد جندي أن السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الشريان الذي يمد الدماغ بالدم.

وأضاف وهو دكتور وباحث في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، أنه إذا لم يتم علاج السكتة الدماغية بسرعة، فقد تبدأ خلايا المخ في تلك المنطقة في الموت بسبب نقص الأكسجين.

أنشطة معتدلة الشدة

كذلك، قال إنه من المثالي أن يكون هذا النشاط في فترات تزيد عن 10 دقائق في المرة الواحدة، مشيراً إلى أن الأنشطة معتدلة الشدة تكفي لرفع معدل ضربات القلب والتعرق، مثل المشي السريع أو ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

وبيّن أيضاً أن تحسين النشاط البدني يعتبر عنصراً واحداً فقط للحد من مخاطر السكتة الدماغية، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين، وتشخيص وعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وشارك في الدراسة 143 ألف شخص بالغ لا يعانون من أي أمراض سابقة، إذ تم تضمين معلوماتهم الصحية خلال الفترة بين عامي 2000 و2012.