فوائد الكسل

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لا ينبغي أن يلوم الناس أنفسهم لكونهم كسالى. قالت إيلينا دياتشكوفا، عالمة النفس في تامبوف الروسية، إن هذه الحالة تفيد الجسم.

يساعد الكسل عندما يكون الجسم متعبًا ومجهدًا. في هذه الحالة، يحمي نفسية الإنسان من حالات الفشل المختلفة.

قالت دياتشكوفا: "يسمح لك الكسل بالراحة واكتساب القوة، دون القيام بما يعتبره الشخص مضيعة للوقت عديمة الفائدة، أو ما لا تريد القيام به في الوقت الحالي".

إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الكسل، توصي الطبيبة النفسية باستخدام خوارزميات معينة فقط من الإجراءات التي لا يمكن أن تؤذي الجسم، وفقًا لبوابة"TOP68".