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إذا حرمت نفسك من النوم الكافي.. 8 أعراض خطيرة ستواجهها

24
AUGUST
2021
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أهمية للنوم للإنسان كبيرة جدا، وتتجاوز موضوع النشاط والتركيز خلال اليوم، وهو ما أكدته مصادر طبية كشفت 8 نتائج خطيرة لمن يحرمون أنفسهم من النوم الكافي.
 
الحوادث
 
وفقا لموقع "30 ثانية"، فإن الدراسات أشارت إلى أن النوم لأقل من 4 ساعات يوميا، يجعل الشخص عرضة للحوادث المرورية 15 مرة أكثر من الشخص الطبيعي.
 
ضبابية الذهن
 
قلة النوم تؤدي كذلك لصعوبة في التركيز، والمعاناة من الذاكرة الضعيفة.
 
الإبداع
 
وتقول الدراسات إن النوم العميق يضاعف الجانب الإبداعي لدى الإنسان.
 
الاكتئاب
 
الأشخاص الذين لا يحصلون على قدر كاف من النوم، هم عرضة للاكتئاب، 10 مرات أكثر من الشخص العادي.
 
المناعة
 
النوم لأقل من 6 ساعات يوميا، يجعل الشخص 4 مرات أكثر عرضة للتعرض للأمراض مثل نزلات البرد والحمى.
 
السكري
 
الحرمان من النوم يؤدي لانخفاض حساسية الإنسولين في الجسم بنسبة 25 بالمئة، مما يضاعف فرصة الإصابة بمرض السكري.
 
الوزن
 
النوم من أهم عوامل نزول الوزن، لأنها الفترة التي تؤدي لحرق الدهون والهضم، والحرمان منها يتلاعب بالهرمونات ويبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي لزيادة الوزن.
 
القلب
 
ترفع قلة النوم من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 70 بالمئة.
 
ووفقا للدراسات، لا يحصل واحد من كل ثلاثة بالغين على قسط كاف من النوم، وقد يكونون يعانون من مضاعفات صحية خطيرة نتيجة لذلك.
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