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أصل كورونا مجدداً.. الصحة العالمية تنتظر تحليلاً مستقلاً

23
AUGUST
2021
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في إطار سعيها الحثيث للتحقيق في كيفية نشوء فيروس كورونا المستجد، وجهت منظمة الصحة العالمية دعوة إلى الخبراء للانضمام إلى مجموعة استشارية جديدة تقوم بتشكيلها لإجراء أبحاث مكثفة حول الأمر.
 
في التفاصيل، أعلنت المنظمة في بيان، الجمعة، أن المجموعة العلمية الجديدة سوف تمد منظمة الصحة العالمية بتحليل مستقل للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن لتحديد أصول كوفيد- 19، وتوجيه النصح للمنظمة بشأن الخطوات القادمة الضرورية.
 
وأوضحت أنها تسعى للوصول إلى نحو 25 مسؤولا من ذوي الخبرة ذات الصلة، ليتقدموا بطلبات انضمام إلى مجموعتها الاستشارية العلمية الجديدة بحلول العاشر من سبتمبر.
 
من مختبر؟!
الجدير ذكره أن فريقاً من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، كان أصدر في مارس/آذار الماضي، تقريرا تمهيديا اعتبر أنه من غير المرجح على الإطلاق أن تكون أصول كوفيد 19 مرتبطة بتسرب الفيروس من مختبر.
 
وعلى الرغم من أن العلماء يعتقدون أن المرجح أن الفيروس انتقل إلى البشر من الحيوانات، إلا أن النظرية القائلة بضلوع مختبر في نشأة الفيروس اكتسبت قوة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة استخبارية لفحص هذا الاحتمال.
 
جهد غير دقيق
وهاجم منتقدون التقييم الأولي للمنظمة، قائلين إنه جهد غير دقيق، وأشاروا إلى أن جميع أعضاء الفريق الذين تم إرسالهم إلى الصين كانوا بحاجة إلى موافقة الحكومة، مثلما حدث في تقرير المنظمة.
 
واعترف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الشهر الماضي، أنه كان من "السابق لأوانه" استبعاد نظرية تسرب الفيروس من مختبر، واصفا حوادث المختبرات بأنها "شائعة".
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