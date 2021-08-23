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دراسة تكشف فوائد مذهلة لـ "الجوز".. المفتاح لحياة أطول

23
AUGUST
2021
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"قد يكون الجوز هو الوجبة الخفيفة الصحية التي تعتبر المفتاح لحياة أطول"، هذا ما كشفه بحث جديد أجري في جامعة هارفارد، أثبت وجود صلة بين تناول المزيد من الجوز ومتوسط العمر وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام، خاصة بين كبار السن.
 
وكشفت الدراسة أن "5 حصص (أوقيات)  أو أكثر من الجوز أسبوعياً، قد تساعد في تعزيز طول العمر"، لا سيما بالنسبة لكبار السن.
 
ارتبط تناول "الجوز" بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب المؤدية للوفاة بنسبة 14 بالمئة.
 
واكتشف مؤلفو الدراسة أيضاً انخفاض خطر الوفاة بنسبة 25 بالمئة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.3 عام مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجوز مطلقاً.
 
ويعلق كبير الباحثين بالدراسة يانبينغ لي، من جامعة هارفارد: "نصيحة عملية يمكن أن تكون مجدية لعدد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم، وهو الأمر الذي يشغل بال العديد من الأشخاص".
 
ووجدت الدراسة، المنشورة في دورية Nutrients العلمية مؤخراً، ارتباطاً مماثلاً بين تناول "الجوز" حتى بكميات أقل أسبوعياً مع زيادة متوسط العمر المتوقع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع تغير النسب، لجهة تقليل خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 13 بالمئة وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 4 بالمئة، حال تناول 4 أوقية أسبوعياً.
 
وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من خلال تحليل بيانات سابقة لـ 67،014 امرأة (متوسط عمرهن 63 عام)، إضافة إلى تحليل بيانات 26326 رجلاً مسنًا، تضمن ذلك مسحاً لاستهلاكهما من الجوز أيضاً.
 
كان جميع هؤلاء المشاركين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام في البداية، وقام الباحثون بفحص وجباتهم الغذائية كل 4 سنوات لمدة 20 عاماً تقريباً، ومن خلال ذلك تمكن الباحثون من رسم علاقة بين استهلاك الجوز ومتوسط العمر المتوقع.
 
وعلى رغم تلك النتائج، يقول الباحثون إن نتائجهم قائمة على الملاحظة، ولا يمكنها تحديد ما إذا كان الجوز مسؤولاً بشكل مباشر عن إطالة العمر الافتراضي. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البحث يقدم حجة قوية مفادها أن تناول الجوز يساعد في تعزيز عمر أطول ونمط حياة أكثر صحة بشكل عام.
 
تحتوي الـ 100 غرام من الجوز على 15.2 غرام بروتين، و65.2 غرام دهون، إضافة إلى 6.7 غرامات من الألياف الغذائية، كما توفر الكثير من الأحماض الأمينية الضرورية. كما تحتوي على الكالسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب 6 والكربوهيدرات.
 
وكانت دراستان أجريتا في جامعة هارفارد، قد توصلتا إلى أن تناول وجبة خفيفة من المكسرات بشكل يومي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الحياة الصحية، وتقليل احتمالات التعرض لأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والوفاة بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات.
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