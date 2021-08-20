أثر لايصدق لحبة شوكولا أو زبادي يومياً.. دراسة توضح

A + A -

غالباً ما تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يحسن صحة قلبك، ومع ذلك، لا تحتاج إلى أن تصبح نباتياً تماماً لتحقيق ذلك، فالدلائل العلمية كشفت أن أطعمة مثل الجبن والشوكولاتة والزبادي لها فوائد أيضاً.

فقد أفادت دراسة نُشرت حديثاً في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية أن تناول بعض منتجات الألبان كاملة الدسم باعتدال يمكن أن يساعد في حماية قلبك، وفق ما نقل موقع "Insider".

وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة حول العلاقة بين مخاطر أمراض القلب والعادات الغذائية. وركزوا فيها على فئات معينة من الطعام، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب.

إلى ذلك، أظهرت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الزبادي بانتظام وكميات قليلة من الجبن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعزا الباحثون ذلك إلى عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة. كما تم ربط كميات صغيرة من الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

منتجات الألبان مفيدة للقلب

في السياق ذاته، وجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 غرام من منتجات الألبان يومياً لا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وعكس النظريات القديمة القائلة بأن ارتفاع نسبة الدهون المشبعة يشكل خطراً على صحة القلب، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعاً معينة من منتجات الألبان يبدو أن لها تأثير وقائي.

وعلى سبيل المثال، أظهرت الدارسة أن الأشخاص الذين تناولوا 200 غرام على الأقل من الوجبة، أو ثلاثة أرباع كوب من الزبادي يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين لم يتناولوا الزبادي.

كذلك، وجدت أن تناول الجبن مفيد بكميات معتدلة، تصل إلى 50 غراماً (حوالي شريحتين ونصف أو ثلث كوب من الجبن المبشور) يومياً.

قليل من الشوكولاتة يحمي قلبك

ووجدت الدراسة أيضاً ارتباطاً صغيراً ولكنه مهم بين تناول الشوكولاتة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل طفيف.

كما، وجدت أن تناول ما بين 20 غراماً إلى 45 غراماً من الشوكولاتة يومياً، أي ما بين نصف إلى 1.5 أونصة كاملة من لوح الشوكولاتة له أكبر الفوائد.

ويوصي الباحثون رغم ذلك بـ 10 غرامات من الشوكولاتة يومياً فقط، لتجنب استهلاك الكثير من السكر المضاف أو السعرات الحرارية الزائدة التي يمكن أن تعوض الفوائد الصحية للقلب.

وتشير الدلائل إلى وجود مركبات معينة في الكاكاو تسمى "الفلافانول" ترتبط بالفوائد الصحية للقلب من الشوكولاتة. إلا أن الدراسة الحالية لم تشر إلى نوع الشوكولاتة، لكن دراسات سابقة كشفت أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون الخيار الأفضل لصحة القلب، لأنها غنية بالفلافانول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

وعلى النقيض من ذلك، تحتوي شوكولاتة الحليب على نسب أعلى من السكر المضاف والدهون المصنعة، والتي يمكن أن يكون الكثير منها ضاراً بصحتك.