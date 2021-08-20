خبر سار من "أسترازينيكا": تطوير علاج يقي من الإصابة بكورونا

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كشفت شركة "أسترازينيكا"، الجمعة، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت شركة الأدوية البريطانية، فإن علاجها القائم على الأجسام المضادة، حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة.

وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77 في المئة خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوبا بأعراض.

وأضافت الشركة أن أكثر من 75 في المئة من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات، حسبما نقلت "رويترز".

وتمثل النتائج تغيرا في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو، إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة، يحمي من خالطوا مصابا من العدوى بالمرض.