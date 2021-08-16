living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مزيج خطير.. دخان حرائق الغابات مرتبط بزيادة حالات كوفيد 19

16
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعددت الأسباب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا منذ بدء الجائحة وفق العلماء، وتوزعت على سبيل المثال بين ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس أو العدوى عن طريق التنفس، لكن دراسة جديدة كشفت سبباً آخر لم يكن في الحسبان.
 
فقد وجدت دراسة أعدها فريق من الباحثين في جامعة هارفارد دليلاً على أن التعرض لمستويات مرتفعة من تلوث الجسيمات الدقيقة الموجودة في دخان حرائق الغابات ربما أدى إلى آلاف حالات الإصابة بفيروس كورونا ومزيد من الوفيات بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
 
وخلصت الدراسة إلى أن بعض المقاطعات في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن الأميركيتين التي تضررت بشدة من حرائق الغابات العام الماضي، ارتبطت فيها إصابات كورونا بمستويات دخان حرائق الغابات إلى 20 %، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مجلة "Science Advances".
 
 
التفاعل بين الدخان والفيروس خطير
من جانبها، قالت فرانشيسكا دومينيتشي، أستاذة الإحصاء الحيوي في جامعة هارفارد وأحد مؤلفي الدراسة، إن التفاعل بين الدخان وفيروس كورونا خطير للغاية، مشيرة إلى أنه "أمر مخيف حقاً لأننا نستمر في مواجهة حرائق الغابات هذه في جميع أنحاء العالم".
 
وكانت دراسة نُشرت هذا العام من قبل علماء في "معهد أبحاث الصحراء" في نيفادا أفادت بأن معدل إيجابية فيروس كورونا في مقاطعة واشو بولاية نيفادا، زاد بشكل ملحوظ خلال فترات ارتفاع دخان حرائق الغابات.
 
 
تحليل بيانات 92 مقاطعة
وللتحقيق في العلاقة بين الدخان وفيروس كورونا، قام باحثون من جامعة هارفارد ومدرسة تشان للصحة العامة وكلية هارفارد للهندسة والعلوم التطبيقية بتطوير نماذج إحصائية لتحليل البيانات من 92 مقاطعة في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن حيث اندلعت حرائق الغابات بين مارس وديسمبر 2020، حيث توفي في تلك الولايات الثلاث، أكثر من 73000 شخص بالفيروس.
 
وجمع الباحثون معلومات حول إصابات ووفيات كورونا في تلك المقاطعات كما استخدموا أجهزة استشعار الأقمار الصناعية لتتبع وقت اشتعال حرائق الغابات وأجهزة استشعار على مستوى الأرض لتتبع مستويات الجسيمات الدقيقة، المعروفة باسم PM2.5، وهي ملوث رئيسي في دخان حرائق الغابات.
 
 
إلى ذلك، وجدت الدراسة دليلاً قوياً على وجود صلة بين الزيادات في الجسيمات ومخاطر حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات.
 
وقال العلماء الذين يدرسون جودة الهواء إنه من الممكن أن تحمل جزيئات الدخان الفيروس. كذلك، هناك سيناريوهات أخرى محتملة، مثل الأشخاص الذين يميلون إلى التجمع في الداخل لتجنب دخان حرائق الغابات، ما قد يؤدي إلى مزيد من التفاعل مع الأشخاص المصابين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout