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هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..

13
AUGUST
2021
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أعلنت خبيرة تغذية روسية أن الشخص السليم يمكنه تناول 400-500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع دون أي ضرر. وهذا قد يخالف عادات الكثيرين ممن اعتادوا على تناول اللحوم الحمراء بصفة يومية وبكميات كبيرة.
 
وأشارت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، في حديث لراديو "سبوتنيك" الروسي، إلى أن بعض الخبراء ينصحون بالتخلي نهائيا عن تناول اللحوم الحمراء.
 
فما هي فائدة هذه اللحوم وما ضررها؟
 
ووفقا للخبيرة الروسية، يمكن إطلاق كلمة "حمراء" على لحم البقر والضأن. فهذه اللحوم غنية بالمواد المفيدة، مثل الحديد والسيلينيوم وفيتامينات مجموعة В والأحماض الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لدعم منظومة المناعة والجهاز العصبي المركزي والعضلات.
 
وأكدت أن حاجة الجسم اليومية من الحديد موجودة في قطعة صغيرة من اللحم الأحمر، وللحصول على هذه الكمية من الحديد من الأطعمة النباتية، يجب تناول ثلاثة كيلوغرامات من التفاح في اليوم، أو كيلوغرام من الحنطة السوداء.
 
واللحوم الحمراء ضرورية أكثر للرياضيين ومن يمارس نشاطا بدنيا.
 
وأضافت: "إذا كان الشخص رياضيا، أو يمارس نشاطا بدنيا مكثفا، فيجب أن يتناول اللحوم الحمراء، أكثر من الشخص الذي يعد نمط حياته خاملا. لأن العضلات تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحماض الأمينية".
 
ووفقا للخبيرة الروسية، يجب أن يتناول الشخص السليم 400-500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع. وأما الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية فعليهم تجنب تناول اللحوم الحمراء الدهنية.
 
وقالت: "نحن نحد من تناول أنواع معينة من اللحوم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكوليسترول والأحماض الأمينية الدهنية غير الضرورية. وأما الدهون المتحولة غير المشبعة الموجودة فيها فإن الجسم يعالجها بسهولة، وتتراكم بسهولة على شكل لويحات الكوليسترول".
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