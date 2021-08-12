هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى؟.. انتشار متحور دلتا يثير المخاوف

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نظراً لأن متغير دلتا شديد العدوى، ويتحدى جهود مكافحة الوباء في جميع أنحاء العالم، يلوح في الأفق مجهول كبير: ما الذي قد يفعله الفيروس الذي يقف وراء كوفيد-19 بعد ذلك؟

ويتفق العلماء على نطاق واسع على أنه من المحتمل ظهور طفرات جديدة من فيروس كوفيد-19 مع مرور الوقت، مما يعزز ظهور قائمة من الأحرف اليونانية التي تتضمن بالفعل ألفا وبيتا وجاما ولامدا، والمنتشرة حالياً.

السؤال هو ما إذا كان الفيروس الذي يقف وراء أسوأ جائحة في قرن من الزمان سوف يتطور ليصبح أكثر أو أقل تهديداً من حيث ضرره على صحة الإنسان، ومدى العدوى ومقاومة اللقاحات.

وعلى الرغم من أن تاريخ الفيروسات السابقة يقدم سيناريوهات محتملة لمسار الجائحة الحالي، إلا أنه لا يوجد إجماع قوي على التهديد الذي تشكله المتغيرات الناشئة.

وفيما يتفق الخبراء على نطاق واسع على أن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار بشكل أو بآخر لسنوات قادمة، ولكن لا توجد طريقة لمعرفة كيف سيتطور بالضبط، وليست جميع الطفرات بالضرورة أكثر خطورة أو مقلقة.

بدورها، قالت الأستاذة المساعدة في برنامج الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة، إيفون سو: "لا بد أن تظهر متغيرات كوفيد-19، ولكن ليس كل الطفرات سيكون لها تأثير سلبي على الصحة العامة". "من المهم مراقبة وتقييم المتغيرات الناشئة لأن بعضها قد يؤدي إلى زيادة المخاطر"، وفقاً لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 4 سلالات متحولة على أنها "متغيرات مثيرة للقلق"، بما في ذلك دلتا، والتي يصل معدل انتشارها ضعف معدل انتقال السلالة الأصلية التي تم تحديدها لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وتعتبر دلتا الآن السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم، إذ انتشرت إلى 135 دولة على الأقل منذ أن تم تحديدها لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020.

كما أدرجت منظمة الصحة العالمية 4 متغيرات باعتبارها ذات أهمية، بناءً على "التغيرات الجينية التي يُتوقع أو يُعرف أنها تؤثر على خصائص الفيروس"، مثل القابلية للانتقال والخطورة ومقاومة اللقاحات.

فعالية اللقاح

في حين أن هناك أدلة على أن متغير دلتا ينتقل بسهولة بين الأشخاص الملقحين أكثر من سلالة ووهان الأصلية، لم يثبت أن أياً من المتغيرات يجعل اللقاحات غير فعالة في منع الأمراض الخطيرة والوفاة.

وفي بريطانيا، حيث تم تطعيم حوالي 75% من الأشخاص فوق 18 عاماً بشكل كامل، انخفضت حالات دخول المستشفى والوفيات إلى رقم بسيط من ذروتها على الرغم من عشرات الآلاف من الحالات الجديدة اليومية في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لبيانات الصحة العامة في إنجلترا، تم نقل 512 شخصاً فقط ممن تلقوا جرعتين من اللقاح إلى المستشفى بين 19 يوليو و2 أغسطس، مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 39000 حالة دخول إلى المستشفى خلال ذروة يناير.

وقالت أستاذة علم الفيروسات في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بولي روي، إن معظم الفيروسات تتطور "تدريجياً بمرور الوقت لتكون أكثر فائدة للفيروس"، مما يعني عدم فقدان المضيف.

وأضافت: "من المستحيل التنبؤ بجدول زمني، لكن معظم الأوبئة في الماضي قد نفد قوتها بعد عامين، لذا قد يكون هذا النوع من الجدول الزمني واقعياً".

مخاوف من المستقبل

أطلق خبراء تحذيرات أكثر إثارة للقلق بشأن تهديد متغيرات فيروس كورونا المستقبلية، لا سيما خطر ظهور متغير مقاوم للقاحات الحالية.

في دراسة استقصائية شملت 77 من علماء الأوبئة أجراها تحالف اللقاحات الشعبية في مارس، قال ثلثا المستجيبين إنهم يعتقدون أن الفيروس سيتحول إلى الحد الذي يجعل لقاحات الجيل الأول غير فعالة في غضون عام أو أقل.

وقال عميد كلية جوكي كلوب للطب البيطري وعلوم الحياة بجامعة سيتي في هونغ كونغ، نيكولاس أوستريدير، إن التجربة السابقة تشير إلى أن المتغيرات الجديدة ستكون أكثر قابلية للانتقال ومقاومة للقاحات.

وأضاف أوستريدير: "ببساطة، ليس للفيروسات أي فائدة في أن تصبح أكثر ضراوة، فهي فقط" مهتمة "بالبقاء والانتشار". وبالتالي، لن يهتم الفيروس بما إذا كان سيصبح أكثر أو أقل ضراوة طالما أنه يمكن أن ينتشر بكفاءة. بشكل عام، هناك مقايضة بين الضراوة والانتقال، لذلك سيتم الوصول إلى التوازن".