السلطات الصحية الأميركية تطالب النساء الحوامل بالتطعيم ضد كورونا

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حضت السلطات الصحية الأميركية، الأربعاء، النساء الحوامل على التطعيم ضد كوفيد-19، قائلة إن البيانات المتوافرة تظهر أن اللقاحات لا تزيد من مخاطر الإجهاض.

وقالت روشيل فالينسكي، مديرة "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي CDC)، إن الوكالة الصحية "تشجع جميع الحوامل والنساء اللواتي يفكرن بالحمل والمرضعات على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد-19".

وأضافت: "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى نتائج خطيرة لكوفيد-19 بين الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".

ووفقا لدراسة حديثة فإن امرأة واحدة على الأقل من أصل كل أربع نساء حوامل تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكرت وكالة "سي دي سي" أن تحليلا لبيانات حديثة توصل الى عدم وجود خطر متزايد للإجهاض بين نحو 2,500 امرأة حامل تلقين لقاحا بتقنية "ام آر أن آيه"، وهو نوع اللقاحات التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا، قبل نحو 20 أسبوعا من الحمل.

وقالت إن معدل حالات الإجهاض بين النساء الحوامل اللواتي تلقين اللقاح كان 13%، أي نحو نفس النسبة لحالات الإجهاض بين الحوامل في الحالات العادية التي تراوح بين 11 و16%.

وأكدت "سي دي سي" أن "فوائد تلقي الحوامل للقاح كوفيد-19 تفوق أي مخاطر معروفة أو محتملة".

وأضافت أن "الخطر المتزايد للإصابة بأعراض حادة بين الحوامل ومضاعفات في الحمل مرتبطة بكوفيد -19 يجعل التطعيم لهذه الفئة من أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".