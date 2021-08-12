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فاكهة تقيك من أمراض العصر.. تعرف على فوائد العنب

12
AUGUST
2021
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يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه التي تتميز بمذاقها اللذيذ بجانب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان ومنها: العنب، المانجو، البطيخ، الخوخ، المشمش، الكرز، الأناناس، الكانتلوب، التين، الجوافة.
 
وعلى الرغم من القيمة الغذائية المرتفعة لهذه الفواكه الصيفية، إلا أن لها أيضًا فوائد صحية، تقي من العديد من الأمراض خاصة أمراض القلب والسرطان.
 
 ويوضح أستاذ التغذية والعميد السابق لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان أشرف عبدالعزيز في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" أن فاكهة العنب من أفضل فواكه فصل الصيف، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.
 
 العنب الأحمر أكثر فائدة
 
ويوضح خبير التغذية أن العنب فاكهة مرطبة تحقق نسبة مرتفعة من السوائل بفصل الصيف، حيث أن الجسم يفقد نسبة مرتفعة من السوائل نتيجة العرق، ويحتاج إلى تعويض هذه الكمية من السوائل بتناول العنب الذي يحتوي أكثر من 95% من مكوناته على سوائل وسكر وفيتامينات وأملاح معدنية ومركبات فعالة.
 
ويلفت "خبير التغذية": قمنا بإعداد دراسات حول فائدة بذور العنب أيضاً واتضح أنه يفضل تناول العنب ببذوره، ويفضل تناول العنب الأحمر عن الأخضر لكثرة فوائده، وتبين من خلال الدراسات أيضاً أن ضروس الإنسان هي الوحيدة القادرة على كسر بذور العنب أفضل من أي وسيلة صناعية أخرى.
 
وأضاف عبدالعزيز: "بجانب أن العنب يقي من أمراض القلب والسرطان فهو يخفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يحسن من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، ما يساعد على تقوية الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر."
 
وينصح الدكتور عبدالعزيز في ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بأهمية تناول العنب للأطفال بالتناوب، لأن الطفل مفرط الحركة وبالتالي فهو بمرحلة نمو سريعة، لذا يُفضل أن يتناول العنب على فترات مختلفة، كما يُنصح مريض السكر بتناول كميات ضئيلة منه كي يتجنب ارتفاع السكر.
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