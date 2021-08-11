living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دون فحص.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

11
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصيب أكثر من 190 مليون شخص بفيروس كورونا منذ أواخر عام 2019، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لكن من المحتمل أن يكون العديد من الأشخاص الآخرين قد أصيبوا بالمرض دون معرفتهم بذلك.
 
وعلى رغم أنه من المستحيل معرفة الإصابة ما لم نخضع لاختبار الأجسام المضادة (PCR)، لكن هناك مجموعة من العلامات تدل على الإصابة بالفيروس.
 
فقد كشف مصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أن الأعراض التالية هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، وفق ما نقل موقع " "Health Line".
 
وتشمل الأعراض، آلام الجسم وانسداد أو سيلان الأنف، والسعال والإسهال والإعياء، كذلك تشكل الحمى أو القشعريرة وصداع الرأس والغثيان وفقدان في حاسة التذوق أو الشم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس والتهاب الحلق والتقيؤ.
 
لكن قد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن العطس لا يعد من أعراض كورونا وقد يشير إلى إصابتك بنزلة برد أو حساسية. في المقابل لا يعتبر ضيق التنفس عرضاً نموذجياً للإنفلونزا ولكنه أحد أكثر أعراض كورونا شيوعاً.
 
إصابة العين
ويُعتقد أن فيروس كورونا يدخل خلاياك من خلال مستقبلات للإنزيم المسمى "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين" 2 (ACE2)، حيث يدخل الفيروس هذه المستقبلات عن طريق خداع جسمك ليعتقد أنه إنزيم ACE2.
 
وتوجد مستقبلات ACE2 في أجزاء مختلفة من عينيك، مثل شبكية العين والخلايا الظهارية التي تبطن عينك باللون الأبيض والجفن.
 
كذلك، يصاب بعض الأشخاص المصابين بكورونا بأعراض بالعين مثل، جفاف العيون والتهاب باطن العين، والتورم وزيادة إفرازات العين.
 
وعادة ما تكون أعراض العين مصحوبة بأعراض أكثر شيوعًا لـلإصابة بفيروس كورونا، ولكنها قد تظهر بمفردها عند بعض الأشخاص.
 
فقدان مؤقت لحاسة التذوق أو الشم
ويعتبر فقدان حاسة التذوق أو الشم أكثر الأعراض شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بالفيروس.
 
كما، وجدت مراجعة للدراسات أنه تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق أو الشم لدى 47 % من الأشخاص وكان أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بمرض خفيف إلى متوسط.
 
ويعاني أيضاً بعض الأشخاص المصابين بالفيروس من تشوه هذه الحواس. وغالباً ما تظهر الأعراض التي تؤثر على حاسة التذوق والشم قبل الأعراض الأخرى.
 
الحمى
إلى ذلك، غالباً ما تظهر أعراض كورونا بترتيب معين. ففي دراسة عام 2020 نشرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، حلل الباحثون تطور الأعراض لدى 55 ألف شخص مصاب بكورونا وقارنوها بأعراض 2000 شخص مصاب بالإنفلونزا.
 
ووجدوا أن الإنفلونزا تبدأ في الغالب بسعال، في حين أن الأعراض الأولية لـكورونا كانت على الأرجح حمى.
 
أعراض طويلة المدى
في موازاة ذلك، يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بكورونا من أعراض تستمر لأسابيع أو شهور بعد الإصابة. وتمت الإشارة إلى هذه الأعراض على أنها أعراض طويلة المدى.
 
ويمكن للشباب والأطفال وحتى الأشخاص المصابين بمرض خفيف أن يصابوا بأعراض طويلة المدى. لكن ليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص بهذه الأعراض.
 
لكن يعتقد أن تلف الأنسجة والالتهاب على المدى الطويل قد يلعبان دوراً. حيث تشمل بعض الأعراض التي تم الإبلاغ عنها التعب المزمن، وصعوبة في التنفس وضعف الإدراك وألم في الصدر أو المفاصل والصداع المستمر.
 
بالإضافة إلى السعال طويل الأمد وخفقان القلب والألم العضلي، ومشاكل الجهاز الهضمي والقلب الأخرى.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout