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احذروا تناول البيتزا المجمدة كل يوم.. لهذه الأسباب!

11
AUGUST
2021
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ليس سراً أن الأطعمة المجمدة عادة ما تكون غير جيدة لصحتك العامة، في حين أن هناك الكثير من البيتزا المجمدة الصحية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال تجنبها قدر الإمكان أفضل للصحة.
 
وتحتوي البيتزا المجمدة على آثار جانبية محتملة لذا ينصح بعدم تناولها يومياً، فهناك أربعة مضار يجب مراعاتها عند تناول البيتزا وأخذها بالاعتبار، وفق تقرير نشره موقع "Eat this Not that".
 
أولاً: الصوديوم المرتفع
ومثل الكثير من الأطعمة المجمدة، فإن عبوات البيتزا المجمدة تحتوي على صوديوم أكثر من البيتزا محلية الصنع لأغراض الحفظ.
 
وسواء كانت مجمدة أم لا، تعتبر جمعية القلب الأميركية (AHA) البيتزا واحدة من الأطعمة الستة المملحة، مضيفة أن شريحة واحدة فقط من بيتزا الببروني يمكن أن تحتوي على ما يقرب من ثلث كمية الصوديوم الموصى بها، والتي لا يجب ان تتجاوز 2300 ملليغرام يومياً للحفاظ على قلبك في حالة جيدة.
 
ثانياً: الدهون المشبعة
إلى ذلك، غالباً ما يتم احتواء البيتزا المجمدة بالدهون المشبعة، وخاصة تلك التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الجبن ومجموعة متنوعة من اللحوم المصنعة.
 
وينصح خبراء الصحة بالحفاظ على استهلاك منخفض للدهون المشبعة لأنها يمكن أن تكون ضارة بصحة القلب.
 
كما، توصي أحدث الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية بالحد من تناول الدهون المشبعة بنسبة 10٪ فقط من مجمل السعرات الحرارية اليومية.
 
 
ثالثاً: السكر المضاف
في موازاة الدهون المشبعة والصوديوم المرتفع، تحتوي البيتزا على 22 غراماً من السكريات المضافة وهو مقدار مماثل لذلك الموجود في واحدة من حبات الفطائر المحلاة "دونات" بالشوكولاتة المثلجة مع كريمة الحشوة.
 
 
رابعاً: الكربوهيدات المكررة
وأخيراً ومن أبرز الآثار الجانبية للبيتزا المجمدة، هي الكربوهيدرات المكررة الموجودة عادة في أطعمة مثل الخبز الأبيض والأرز.
 
وينصح خبراء الصحة بأن نحد من استهلاك الكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي، خاصة الحبوب المكررة والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف
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