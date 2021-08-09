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ما المشروبات التي يسمح باستهلاكها أثناء الصيام المتقطع؟

9
AUGUST
2021
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اكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، كخيار غذائي صحي في جميع أنحاء العالم.
 
وإذا كنت قلقا من أن صيام الصباح سيجعلك تتخطى فنجان قهوتك، فإن سو ريسكامب، أخصائية التغذية في مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية في ميشيغان ميديسن، تشير إلى أنه: "يمكنك تناول القهوة، ولكن لا يمكنك وضع أي شيء فيها، يجب أن تكون سوداء، من دون سكر أو قشدة".
 
والقهوة ليست المشروب الوحيد الذي يمكنك تناوله أثناء صيامك، ولذلك، تشرح الدكتورة ريسكامب ما يمكن تناوله وما لا يمكنك تناوله أثناء الصيام المتقطع.
 
يمكنك شرب سوائل خالية من السعرات عند الصيام المتقطع
 
تقول ريسكامب، خلال نافذة الصيام (الوقت الذي تحدده للصيام)، يمكنك استهلاك مشروبات خالية من السعرات الحرارية فقط، ويشمل ذلك الماء العادي أو المنكه والشاي غير المحلى وشاي الأعشاب.
 
وفي الواقع، تشجع  ريسكامب الناس على شرب بعض السوائل أثناء صيامهم من أجل البقاء رطبين. ومع ذلك، لا تشجع على استهلاك مشروبات الحمية الغازية أو أي شيء آخر يحتوي على مُحلى صناعي، على الرغم من أنها خالية من السعرات الحرارية. وتقول: "أنا لا أروج لهذه المنتجات لأنني لا أحب أي شيء مصنّع".
 
ووجد الباحثون أيضا أن المحليات الصناعية قد تجعلك تشتهي السكر، وهو أمر سيء عندما تضطر إلى الانتظار لساعات عديدة قبل أن تتمكن من تناول الطعام.
 
ومن ناحية أخرى، قد يساعدك الكافيين، كما هو الحال في القهوة، في الواقع، على درء آلام الجوع عن طريق قمع شهيتك.
 
ويشار إلى أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب استشارة الطبيب بشأن استهلاك القهوة.
 
ويمكن أن تتسبب المشروبات المحتوية على الكافيين في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد يستحق المراقبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
 
استثناء واحد للقاعدة
 
هناك استثناء لقاعدة القهوة السوداء أثناء الصيام المتقطع، حيث أنه إذا كنت تفضل قهوتك مع الكريمة والسكر، فلا يزال أمامك فرصة للحصول على ما ترغب به وذلك عند اتباع  طريقة الصيام المتقطع 5: 2، وذلك لأن هذا النوع من الصيام المتقطع يتعلق بكيفية تقييد تناول السعرات الحرارية.
 
وتختلف طريقة 5: 2 عن طريقة 16: 8، حيث من المفترض أن تستهلك السعرات الحرارية فقط خلال فترة زمنية معينة كل يوم. ومع ذلك، فإن طريقة 5: 2 لا تقيدك بفترة زمنية معينة. وبدلا من ذلك، فإنه يقيد عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في أيام معينة من الأسبوع.
 
وتعني طريقة الصيام المتقطع 5: 2 أنك تستهلك خمسة أيام من الأسبوع كمية السعرات الحرارية الموصى بها لطولك ووزنك وعمرك وجنسك. ولكن على مدار يومين غير متتاليين من الأسبوع، تقوم بخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إلى ما بين 20% و25% من الكمية الموصى بها.
 
لذلك، يمكنك أن تستهلك ما تريد بطريقة 5: 2، بما في ذلك الكابتشينو في الساعة 8 صباحا، ولكن عليك فقط أن تكون على دراية بكيفية احتساب ذلك في إجمالي السعرات الحرارية في هذين اليومين المقيدين.
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