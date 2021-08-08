living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تناول الشوكولاتة.. فائدة جديدة لا تصدق في منتصف العمر!

8
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصل باحثون من جامعة ليفربول إلى فائدة جديدة لتناول الشوكولاتة يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر على ممارسة الرياضة وإعطاء نتيجة مثالية قبل التمارين.
 
فقد اكتشف الباحثون أن مركبا نشطاً في الكاكاو يزيد من تدفق الدم ويجعل ممارسة الرياضة أسهل بسبب امتصاص أسرع للأكسجين، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
ووُجد أن هذه المركبات مفيدة بشكل خاص لرواد صالات الألعاب الرياضية في منتصف العمر، نظراً لأن معدل زيادة استهلاك الأكسجين في بداية التمرين يتباطأ مع تقدم العمر.
 
كما أشار الباحثون إلى أن مركب الفلافانول، الذي يتوافر بشكل طبيعي في العديد من النباتات من بينها الشاي والتفاح وأنواع مختلفة من التوت وحبوب الكاكاو بنسب جيدة، له تأثير مفيد على الصحة.
 
أعمار 40 و60 عاماً
وأجرى الباحثون اختباراتهم على مجموعة من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، لمدة خمسة أسابيع، وتم خلالها دفع المشاركين المتطوعين في الدراسة إلى حالات إرهاق متفاوتة باستخدام دراجة تمرين ورصد أقصى كمية من الأكسجين يمكن أن تستخدمها أجسامهم.
 
إلى ذلك، أعطي المشاركون مكمل فلافانول الكاكاو 400 ملغ يومياً أو دواءً وهمياً على مدار سبعة أيام قبل المشاركة في المزيد من الاختبارات لتحديد الوقت الذي يستغرقه توصيل الأكسجين للاستجابة لمتطلبات التمرين.
 
سرعة الاستجابة
ولأنه كلما كانت الاستجابة أقصر، كان الجسم أكثر قدرة على الأداء البدني بشكل أفضل في تمارين رياضية بعينها، فإن أولئك الذين تم إعطاؤهم مكمل الفلافانول قللوا وقت الاستجابة من حوالي 40 ثانية إلى 34 ثانية.
 
وقال الباحثون إنه كان أحد المفاتيح الرئيسية لاستخلاص نتائج الدراسة لأنه يتجاوز الحد الأدنى من التغيير ذي الصلة من الناحية الفسيولوجية بحوالي 5 ثوانٍ.
 
مشروب الكاكاو
في موازاة ذلك، أوضح الباحثون أن تحقيق نتائج مثمرة لا يكون بتناول لوح شوكولاتة قبل الشروع في ممارسة التمارين الرياضية وإنما يُوصى بتناول مشروب الكاكاو الذي يتم إعداده عادة بعيار ملعقة ونصف.
 
وأوضحوا أن مسحوق الكاكاو الطبيعي يحتوي في المتوسط على 34.6 مغم لكل غرام من الفلافانول. في حين أن لوح الشوكولاتة بالحليب من الحجم المتوسط يحتوي على 0.73 مغم لكل غرام أما الشوكولاتة الداكنة فتحتوي على حوالي 1.156 مغم لكل غرام.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout