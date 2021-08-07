"حتى لا يزيد الطين بلة".. إليكم طريقة مضمونة للتخلص من بقع الدم وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر

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يمكن أن يكون تنظيف بعض البقع صعباً، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالبقع ذات الألوان الصارخة مثل الدم الأحمر أو أحمر الشفاه أو طلاء الأظافر.

يعود السبب لتركيبة ومكونات هذه البقع، وفقاً لموقع Apartment ،Therapy أن التركيب الكيميائي للدم هو مزيج معقد من البروتينات والمواد الخلوية والسكر والدهون، نتيجة لذلك فإنه يتطلب مجموعة متنوعة من المكونات لإزالة بقعه بشكل كامل.

أما بالنسبة لأحمر الشفاه فإياكي استخدام الأدوات الشائعة مثل المناديل والمنظفات الطبيعية، مثل صودا الخبز، كلاهما يمكن أن يجعل البقعة أسوأ، وفقاً لموقع Byrdie.

أما بالنسبة لطلاء الأظافر فالطرق تختلف باختلاف نوع القماش.

تابعي القراءة لتتعرفي في هذا التقرير على طرق التخلص من أنواع البقع الثلاثة العنيدة هذه بالطرق الصحيحة التي لا تفسد القماش.

طريقة التخلص من بقع الدم

للتخلص من بقع الدم من القماش، وخاصة الملاءات، يجب أن تعالج البقعة بمجرد ملاحظتها، إذا كانت البقعة حديثة فقومي بتمرير القماش تحت الماء البارد، لإخراج أكبر قدر ممكن من الدم، وهذا سيجعل بقية العملية أسهل بعد ذلك، باستخدام قطعة صابون أو بيروكسيد الهيدروجين افركي بقعة الدم يدوياً. بعد ذلك استخدمي منظف الغسيل السائل -والمبيض في حالة تنظيف الملاءات البيضاء- مع الماء الدافئ حتى تختفي البقعة، وفقاً لموقع Good Housekeeping.

أما إذا جفّ الدم قبل غسله فعليك أولاً نقع الملاءات في الماء البارد ومنظف الغسيل (أو مزيل البقع إذا كان لديك)، بعد ذلك عالجي المنطقة مسبقاً بمبيض آمن للغسيل، إذا بقي الدم يمكنك استخدام مزيج من 1 لتر من الماء، وملعقة كبيرة من الأمونيا، وملعقة صغيرة من منظف الغسيل لعلاج البقع حتى زوال الدم.

كيفية التخلص من بقع أحمر الشفاه

تماماً مثل البقع الأخرى يمكن لبعض المنتجات المنزلية أن تخفف بسرعة حتى أكثر العلامات صعوبة من أحمر شفتيك، ستحتاجين إلى سائل غسيل الأطباق وفرشاة أسنان لإزالة البقعة.

استخدمي سائل غسيل الأطباق المخفف واتركيه لبضع دقائق، واستخدمي فرشاة أسنان أو فرشاة أظافر لتنظيفه.

ومع ذلك، إذا كانت هناك أي بقع سميكة، يقترح موقع The Spruce إزالتها بسكين زبدة، قبل وضع أي صابون أو منتجات. أحمر الشفاه مصنوع من الزيت أو الشمع، عن طريق إزالة البقايا هذه أولاً يمكنك تجنّب انتشار البقعة، ثم ضعي مزيل البقع واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل، اغسلي ملابسك بالماء الساخن، وتحققي مما إذا كانت البقعة لم تعد مرئية، إذا كان الأمر كذلك كرِّري العملية قبل وضعها في المجفف.

هناك طريقة أخرى يمكنكِ تجربتها، وهي إزالة الجزء الأكبر من البقعة باستخدام مزيل مكياج العيون باستخدام قطعة قطن، ثم استخدمي القليل من الصابون السائل على المنطقة، واتركيها تنقع لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم ضعي القطعة في الغسالة.

كيفية إزالة طلاء الأظافر من القماش

تحققي أولاً من ملصقات العناية على الملابس التي عليها طلاء أظافر إذا كانت من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الكتان، فإن إزالة طلاء الأظافر أمر بسيط!

ضعي كيس ثلج على البقعة لتجعليها قاسية، لأن معالجة الطلاء المبلل تسبب التلطيخ.

انزعي أي رقائق كبيرة من الطلاء الجاف، استخدمي الملقط لالتقاط الرقائق برفق.

انقعي قطعة قماش من الألياف الدقيقة في مزيل طلاء أظافر مكون من الأسيتون، واختبريه على منطقة غير ظاهرة من الملابس، تأكدي من أن المحلول لا يغير لون القماش، وتحققي دائماً من ملصق العناية أولاً.

امسحي ظهر البقعة بقطعة قماش مبللة بالأسيتون حتى يتلاشى لون البقعة برفق حتى لا يتلف القماش.

اغسليها في الغسالة كالمعتاد باستخدام منظف غسيل عالي الجودة، مثل منظف برسيل السائل، لإزالة أي بقايا خلفها طلاء الأظافر أو المزيل.

كيفية إزالة طلاء الأظافر من الألياف الاصطناعية

إذا كانت ملصقات العناية على ملابسك تشير إلى أنك تستخدمين أقمشة صناعية شائعة مثل النايلون أو البوليستر، فيمكنك اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه. يمكن أن تكون إزالة طلاء الأظافر من الملابس المصنوعة من هذه الأنواع من الألياف الاصطناعية أمراً سهلاً تماماً.

كيفية إزالة طلاء الأظافر من مواد صناعية دقيقة

سوف تحتاجين إلى إيلاء اهتمام إضافي لأي ملابس تحتوي على مادة الأسيتات، لحسن الحظ أنها ليست أليافاً شائعة جداً، وعادة ما توجد في فساتين الحفلة الراقصة وفساتين الزفاف المزخرفة لأنها فاخرة جداً، إذا كانت ملابسك تحتوي على مادة الأسيتات فضعي في اعتبارك أن مزيلات طلاء الأظافر التي تحتوي على الأسيتون يمكنها إذابة الألياف الاصطناعية.

الخبر السار هو أن إزالة طلاء الأظافر لا تزال ممكنة، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه باستخدام مزيل طلاء أظافر لا يحتوي على الأسيتون، أو يمكنك محاولة رش رذاذ الشعر الذي يحتوي على الكحول على البقعة، وتدليك طلاء الأظافر برفق، باستخدام فرشاة أسنان قديمة لإزالة أكبر قدر ممكن من تغير اللون قبل غسله.

ومع ذلك، مع الأقمشة الرقيقة، من الأفضل استشارة أخصائي التنظيف الجاف قبل محاولة إزالة البقع بنفسك. قومي دائماً بإجراء اختبار على منطقة غير ظاهرة أولاً.



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