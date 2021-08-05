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لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.. إليك هذه الأطعمة الغنية بالألياف

5
AUGUST
2021
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تعتبر الألياف من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي. وعلى الرغم من أن بعضها ينتمي إلى الكربوهيدرات، إلا أنه يجب إضافة الكثير منها للوجبات على مدار اليوم للحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
 
وفوائد الألياف متعددة، ومن بينها التخلص من الإمساك وعسر الهضم واضطراب المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة.
 
بحسب ما نشره موقع Only My Health، عندما تزداد التهابات المعدة بسبب البكتيريا الموجودة في بعض الأطعمة، فإن تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يحمي المعدة ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
 
الموز
عند الحديث عن الأطعمة الجيدة للهضم، فإن أول ما يطرأ على الأذهان هو الموز، الذي يوصف بأنه حل سحري لمشاكل الجهاز الهضمي بسبب ما يحتوي عليه من كمية عالية من الألياف. كما يحتوي الموز على الحديد والبوتاسيوم.
 
الذرة
تتميز الذرة بأنها غنية بالألياف بالإضافة إلى أنها مشبعة على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية. يسهم تناول الذرة في فقدان الوزن وتخفيف مشاكل المعدة وتحسين البصر.
 
العدس
يشتهر العدس بأنه مصدر مهم للبروتين ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن العدس غني أيضاً بالألياف. إن الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول أي وجبة تشتمل مكوناتها على العدس يرجع إلى المحتوى العالي من الألياف في العدس، والذي يطلق الطاقة تدريجياً ويبقي الجسم نشيطاً.
 
الشوفان
إن الشوفان لذيذ الطعم ويمكن تحضيره بعدة طرق.
 
ويمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية علاوة على أنه غني بالألياف مما يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي وتحقيق شعور بالشبع لفترات ممتدة.
 
الكمثرى والتفاح
تحافظ ثمار الكمثرى والتفاح الغنية بالألياف الغذائية على صحة الأمعاء. إن تناول التفاح أو الكمثرى يومياً يجعل حركة الأمعاء سلسة وخالية من الألم. ويمكن تناول ثمرة الفاكهة كاملة أو يتم تقطيعها ضمن مكونات طبق السلاطة.
 
بذور الكتان
يوصي الخبراء بتناول بذور مختلطة وخاصة بذور الكتان يومياً، لأنها غنية بالألياف والبروتينات التي تفيد الصحة بطرق متعددة. إذا كان الشخص يعاني من الإمساك بشكل متكرر فإن تناول بذور الكتان يومياً سيوفر الراحة عن طريق تنظيم حركات الأمعاء. يمكن أيضاً إضافة بذور الكتان إلى السلاطة أو الزبادي أو العصائر.
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