رصدتها "الصحة العالمية".. أبرز 10 أسباب للوفاة بالعالم

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رصدت منظمة الصحة العالمية الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة حول العالم، حيث تصدر المنظمة الدولية تقريرا سنويا بهذا الشأن.

وبحسب تقرير الصحة العالمية الأخير، تسببت الأسباب العشرة الرئيسية خلال عام 2019 في وفاة 55 في المئة من إجمالي عدد الوفيات حول العالم البالغ عددها 55.4 مليون وفاة في العالم.

وقسم تقرير المنظمة أسباب الوفاة إلى ثلاث فئات: الأمراض السارية (الأمراض المعدية والطفيلية، والأمراض النفاسية والحالات المرضية في الفترة المحيطة بالولادة، والحالات المرضية التغذوية)، والأمراض غير السارية (المزمنة) والإصابات.

موقع سكاي نيوز عربية يرصد لكم قائمة الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة حول العالم من واقع آخر بيانات قدمتها منظمة الصحة العالمية، والتي تخص عام 2019.

داء القلب الإقفاري

يعد هذا المرض أشد الأمراض فتكا في العالم، إذ يُعد داء القلب الإقفاري مسؤولا عن 16 في المئة من إجمالي الوفيات بالعالم، ومنذ عام 2000، كانت أكبر زيادة في الوفيات هي تلك الناجمة عن هذا المرض، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عنه بمقدار مليوني وفاة ليصبح 8.9 ملايين وفاة في عام 2019.

السكتة الدماغية

السبب الرئيسي الثاني في وفاة حوالي 11 في المئة في العالم، والسكتة الدماغية غير شائعة لدى الأشخاص دون سن 40 سنة، وعندما تحدث فإن السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك فإن السكتة تحدث أيضا عند حوالي 8 في المئة من الأطفال المصابين بداء الخلية المنجلية.

داء الانسداد الرئوي المزمن

ثالث سبب مؤد إلى الوفاة في العالم، حيث تسبب في 3.23 مليون حالة وفاة، ما نسبته 6 في المئة من إجمالي عدد الوفيات.

يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن أعراض تنفسية مستمرة تتفاقم تدريجيا، ومنها صعوبة التنفس والسعال وإفراز البلغم، وينتج عن التعرض لفترات طويلة للغازات والجسيمات الضارة إلى جانب عوامل فردية، ومنها الأحداث التي تؤثر على نمو الرئتين في مرحلة الطفولة والعوامل الوراثية.

أمراض القناة التنفسية السفلى

ظلت أمراض القناة التنفسية السفلى أشد الأمراض السارية فتكا في العالم، حيث احتلت المركز الرابع في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة، لكن في نفس الوقت، انخفض عدد الوفيات الناجمة عنها انخفاضا كبيرا، فقد حصدت في عام 2019 أرواح 2.6 مليون شخص، أي ما يقل بمقدار 460 ألف وفاة عن عام 2000.

الحالات المرضية في المواليد

تأتي الوفيات الناجمة عن الحالات المرضية في المواليد بالمركز الخامس، لكنها أيضا تشهد تراجعا عالميا كبيرا في عدد الوفيات من حيث الإحصائيات خلال العقدين الماضيين، حيث أدت إلى وفاة مليوني مولود وطفل صغير في عام 2019، أي أقل من عام 2000 بمقدار 1.2 مليون طفل.

سرطان الرغامى والشُعب الهوائية والرئة

ارتفعت نسبة وفيات الأمراض غير السارية، وجاءت في المركز السادس، إذ زادت معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الرغامى والشُعب الهوائية والرئة من 1.2 مليون إلى 1.8 مليون.

داء ألزهايمر وحالات الخرف الأخرى

جاء داء ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف المركز السابع في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة، وتتأثر النساء بذلك على نحو غير متناسب، حيث تشكّل النساء 65 في المئة من الوفيات الناجمة عن مرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف على الصعيد العالمي.

أمراض الإسهال

تُعد أمراض الإسهال من الأمراض التي شهدت أكبر قدر من الانخفاض في عدد الوفيات الناجمة عنها، حيث تراجعت هذه الوفيات على صعيد العالم من 2.6 مليون وفاة في عام 2000 إلى 1.5 مليون وفاة في عام 2019.

داء السكري

انضم داء السكري مؤخرا إلى قائمة الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة، بعدما شهدت حالات الوفاة بالمرض معدلات زيادة كبيرة بلغت نسبتها 70 في المئة منذ عام 2000.

أمراض الكلى

انتقلت أمراض الكلى من المركز الـ 13 في قائمة الأسباب العشرة للوفاة بالعالم إلى المركز العاشر، وارتفع معدل الوفيات الناجمة عنها من 813 ألف في عام 2000 إلى 1.3 مليون في عام 2019.

يشار إلى أن عدد من الأمراض خرجت من قائمة الأمراض العشرة المميتة، منها: الإيدز، فقد انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز والعدوى بفيروسه بنسبة 51 في المئة خلال السنوات العشرين الماضية، ليتراجع من السبب الرئيسي الثامن للوفاة في العالم في عام 2000 إلى المركز التاسع عشر في عام 2019.