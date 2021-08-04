living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخاطر كثيرة للإفراط في تناول الشوكولاتة

4
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر أخصائيون بريطانيون من مخاطر الإفراط في تناول الشوكولاتة، بسبب ما قد تلحقه من ضرر على صحة الإنسان.
 
ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، فإن مختصين في مؤسسة القلب البريطانية، حذوا من الاستهلاك المفرط للشوكولاتة، وشددوا على أن لا يتناول الشخص أكثر من 56 غراما من الشوكولاتة يوميا وإعطاء الأفضلية النوعية، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وقليل من الدهون والسكر.
 
وأشار الأخصائيون إلى أن إدراج كميات كبيرة من الشوكولاتة في النظام الغذائي، يزيد من احتمال الإصابة بتسوس الأسنان والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع الأورام ومرض السكري من النوع 2.
 
كما أكدوا أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
هذا وتوصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تناول الكثير من الشوكولاتة والمشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
ووفقا لموقع "ستادي فيندس" العلمي، فإن باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، اكتشفوا بعد أبحاث طويلة أن الخبز الأبيض والزبدة والمربى وعصير الفاكهة والشوكولاتة تسبب الوفاة المبكرة.
 
وأكد الباحثون أن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف، وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout