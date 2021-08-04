لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر

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أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، أنه لا ينصح بتناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والأطعمة التي تحتوي على التوابل الحارة على الريق.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الكافيين يكبح الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور.

التوابل الحارة

وتضيف، كما يجب التخلي عن التوابل الحارة والصلصات في الصباح، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

وتقول إنه "بالطبع من جانب تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحارة، تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة".

وتشير الخبيرة إلى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة، مؤكدة أن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة.

وتضيف، يجب أن يرافق تناول عصائر الحمضيات وجبة فطور كاملة، لأنها بعكسه تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مشددة على أن تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة.