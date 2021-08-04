living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأطعمة السبعة التي يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

4
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سن اليأس هو جزء طبيعي من عملية شيخوخة المرأة، لكنه يأتي مع مجموعة من الأعراض المنهكة.
 
ويمثل سن اليأس انتقالا طبيعيا في حياة المرأة، ولكن يمكن للأعراض البدنية، مثل الهبّات الساخنة والأعراض النفسية لمرحلة انقطاع الطمث هذه، أن تعيق النوم أو تخفض الطاقة أو تأثر على الصحة النفسية بشكل سلبي.
 
ويصف انقطاع الطمث، أو سن اليأس، الفترة في حياة النساء عندما تتوقف الدورة الشهرية ولا يعدن قادرات على الحمل بشكل طبيعي.
 
وتبدأ الدورات الشهرية عادة في الانخفاض في الأشهر التي تسبق بدء انقطاع الطمث رسميا. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكنها التوقف فجأة تماما مرة واحدة.
 
ويعد انقطاع الطمث جزءا طبيعيا من الشيخوخة لدى النساء ويبدأ عادة بين سن 45 و55 عاما حيث تنخفض مستويات هرمون الإستروجين لدى النساء.
 
ويشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض أو تفاقمها، خاصة في ما يتعلق بالهبّات الساخنة والأرق.
 
وعادة ما يكون الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن فكرة جيدة، لكنه مهم بشكل خاص للنساء اللواتي شاركن أو مررن للتو بسن اليأس.
 
ويمكن للتغذية الجيدة أن تحدث تغييرا كبيرا في الشعور فيما يتعلق بأعراض انقطاع الطمث مثل تقلب المزاج والهبّات الساخنة والإرهاق، فضلا عن الانتفاخ واحتمال زيادة الوزن.
 
وتشمل أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عندما تكون المرأة في سن اليأس، الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون.
 
ولكن ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث؟
 
الأطعمة المصنّعة
 
عادة ما تكون الأطعمة المصنعة غنية بالصوديوم وتحتوي على الكثير من السكريات المضافة، أو كليهما.
 
وتعد الأطعمة الطبيعية أفضل بكثير للصحة العامة وخاصة عندما تمر النساء بسن اليأس.
 
وترفع الأطعمة المصنعة نسبة السكر في الدم بسرعة ما قد يؤدي إلى حدوث هبّات ساخنة أثناء انقطاع الطمث، ويمكن قول الشيء نفسه عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.
 
طعام حار
 
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل يمكن أن تؤدي إلى التعرق والاحمرار وأعراض الهبّات الساخنة الأخرى وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة.
 
وإذا لاحظت المرأة أنها تعاني من الهبّات الساخنة بشكل أسوأ بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، فيجب أن تحاول تقليلها أو الامتناع عنها تماما.
 
وربطت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث في الهند الهبات الساخنة بتناول الطعام الحار ومستويات القلق.
 
مادة الكافيين
 
يمكن أن يكون للكافيين تأثير كبير على النساء أثناء انقطاع الطمث.
 
وأظهرت الدراسات أن أولئك الاتي يستهلكن الكافيين أكثر عرضة للإصابة بهبّات ساخنة ممن  لا يستهلكن الكافيين.
 
الكحول
 
الكحول هو عنصر آخر ثبت أنه يسبب الهبّات الساخنة لدى النساء. ومن غير المحتمل أن يكون لتناول بضعة أكواب من النبيذ أسبوعيا تأثير كبير، ولكن أولئك اللاتي يشربن بانتظام أكثر من الموصى به قد يلاحظن تفاقم الأعراض.
 
ويتداخل الكحول والكافيين أيضا مع النوم ما قد يؤدي إلى تفاقم الهبّات الساخنة والقلق أو الاكتئاب.
 
وإذا أدى انخفاض الموانع إلى الراحة في تناول الطعام، فقد يزيد وزنك أيضا.
 
وجبات سريعة
 
يوفر هذا الطعام راحة كبيرة للعديد من الأشخاص الذين لديهم حياة مزدحمة. وتميل هذه الأنواع من الأطعمة إلى أن تكون أكثر دهنية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
والنساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث. وبالإضافة إلى ذلك، تميل الوجبات السريعة إلى تعزيز زيادة الوزن ما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث أيضا.
 
اللحوم الدهنية
 
اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن تخفض مستويات السيروتونين في الجسم.
 
ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة الدهنية إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث، ولذلك يجب البحث عن اللحوم الخالية من الدهون.
 
الكربوهيدرات المكررة
 
ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والبطاطس بارتفاع سكر الدم وزيادة مقاومة الأنسولين.
 
ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى حدوث هبّات ساخنة أسوأ وأكثر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout